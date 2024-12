[VÍDEO] L’entrenador de l’Espanyol rep un comentari catalanòfob d’un periodista de TVE

L’entrenador de l'equip de futbol l’Espanyol, Manolo González, ha rebut un comentari catalanòfob per part del periodista de TVE, José Alberto Hernández, a la conferència de premsa posterior al partit entre Las Palmas i l’Espanyol.

En el torn de preguntes en castellà, el periodista ha demanat a l’entrenador: «Pel que he pogut entendre del català, bona part de la derrota, en té la culpa l’àrbitre?». «No», ha respost González, «No has entès gaire bé el català, oi?» Just després, el periodista ha dit: «No. Gràcies a Déu. Parl amazic.» VilaWeb exposa que, després de la conferència de premsa, el comentarista de RAC-1 Edu de Batllé afirma que el periodista de TVE ha confirmat haver proferit el comentari catalanòfob a consciència.