Aitana Bonmatí rep atacs catalanòfobs pel seu discurs amb motiu de la Pilota d'Or

La futbolista catalana Aitana Bonmatí, davantera del Barça femení, va guanyar, dilluns 28 d’octubre, la segona Pilota d’Or de manera consecutiva, proclamant-se com a la millor futbolista del món.

La cerimònia de lliurament del premi, organitzada per la revista France Football, es va celebrar al Teatre del Châtelet de París. Després de recollir el trofeu, la futbolista va fer un discurs majoritàriament en català, tot i que comença amb algunes oracions en castellà i acaba en anglès, l’idioma en què es feia la gala.

Bonmatí ha rebut comentaris d’odi per haver fet el discurs en català, es repeteix la història, l’any passat ja va patir per aquest fet, havent guanyat per primera vegada la Pilota d’Or. Alguns dels comentaris que es poden llegir a la xarxa X són d’un odi escandalós, pareix que aquestes persones no poden comprendre de cap manera per què la futbolista menten la seva llengua materna:

No logro entender como jugadores españoles como Aitana Bonmatí o Lamine Yamal tienen que hablar en catalán en las entrevistas a cámara. Me parece lamentable que les tengan que traducir cuando pueden hablar en castellano perfectamente.

#BalónDeOro — ❌ (@Alba_wantt) October 28, 2024

Lo de Aitana Bonmatí hablando en catalán me tiene la sangre ardiendo.

Vaya pvta gilipollas. — dani (@GxlDelPresi_) October 28, 2024

Lo de que Aitana Bon Mati haya salido a dar el discurso en catalán en vez de en español me a tocado mucho la polla — Rafa (Fan) (@TheGreatesst1) October 28, 2024

Aitana hablando en catalán, todos sus muertos — Sergio Pérez (@P21Sergio) October 28, 2024

lo de que aitana bonmati hable en catalán me toca la polla y los cojones — GitanoDeLaOnce (@cunhismo) October 28, 2024