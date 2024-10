Miquel Barceló, autor del cartell del 125è aniversari del FC Barcelona

El pintor, escultor i ceramista Miquel Barceló és l’artista creador del cartell oficial que acompanyarà les celebracions del 125è aniversari del FC Barcelona que se celebraran durant la temporada 2024/25.

Nascut a Felanitx, Barceló és un dels artistes més reconeguts a nivell internacional amb obres tan emblemàtiques com la capella del Santíssim de la Catedral de Mallorca o el sostre de la Sala dels Drets Humans i l’Aliança de Civilitzacions a la seu de les Nacions Unides a Ginebra, a més de la cúpula del Mercat de les Flors de Barcelona. Així doncs Miquel Barceló agafa el relleu d’altres artistes de renom global encarregats de la realització dels cartells commemoratius d’aniversaris blaugranes com van ser Josep Sagrelles (25è aniversari), Sebastián Rey Padilla (50è aniversari), el català Joan Miró (75è aniversari) i Antoni Tàpies, creador de la imatge del Centenari del Club l’any 1999.



La presentació del cartell del 125è aniversari, obra de Miquel Barceló, tendrà lloc aquest dimarts, 15 d’octubre, a les 19.00 hores durant l’emissió en directe de 'La Llotja del 125', el nou videopòdcast de Barça One. L’espai conduït per Andreu Juanola i Sara Loscos comptarà amb la participació del president Joan Laporta i del comissionat del 125è Aniversari, David Carabén, a més del mateix Miquel Barceló.

Durant aquest esdeveniment en directe des de l’Auditori 1899 i amb presència de públic format per socis de l’entitat també es revelaran els primers detalls de l’agenda d’actes que tendran lloc durant els propers mesos per a celebrar l’aniversari del Club.