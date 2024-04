Mallorca i Athletic Club empaten a gairebé tot, però els bascs se'n duen la Copa

L'Athletic Club va aixecar la seva 24a Copa a Sevilla aquest diumenge de matinada després d'imposar-se en el torn de penals al Mallorca, retornant el títol a Bilbao 40 anys després, en una final vibrant que va poder caure de qualsevol costat i que va somriure aquesta vegada als bascos.

Els blanc-i-vermells varen aconseguir la seva anhelada Copa després de cinc finals consecutives perdudes en el segle XXI, per a tornar a solcar la ria de Nervión en la Gabarra. La Copa es va decidir en penals, un desenllaç signat pel Mallorca i així ho va fer sentir amb una celebració prèvia al sorteig entre els capitans, que va guanyar Muniain triant la porteria dels seus aficionats per a resoldre el campió.

La tanda va arrencar amb Muriqi, que va enganyar a Agirrezabala. No va fallar tampoc Raúl García, malgrat que Greif va encertar el lloc. En el segon llançament va emergir la figura de Julen, parant amb una estirada cap al seu costat dret a Morlanes. Posteriorment, Muniain va avançar a l'Athletic en la tanda. El tercer del Mallorca va acabar en la graderia de La Cartoixa, i Vesga no va fallar per a donar doble avantatge a l'Athletic, que va retallar Antonio Sánchez. El decisiu va ser cosa de Berenguer i, la resta, ja és història blanc-i-vermella.

Tot i que a la graderia, la victòria dels bascos va ser aclaparadora, amb gairebé tres quarts de camps copats per aficionats de l'Athletic Club, a l'hora de fer trull, el resultat s'acostava a l'empat. El Mallorca va tenir les seves ocasions i va començar fins i tot per davant, però la moneda a l'aire dels penals els va sortir creu.

El Mallorca colpeja primer però l'Athletic reacciona

La primera arribada de l'Athletic no es va fer esperar, i Nico Williams va aprofitar un error en el centre del camp per a cavalcar des del centre del camp fins a la porteria de Greif, però el seu tret amb esquerrana va marxar desviat. El pla dels de Javier Aguirre era bastant clar, i des del primer moment varen aprofitar el poder aeri de Muriqi amb constants pilotes llargues.

L'arrencada inicial de l'Athletic, esperonat per la seva afició, es va mantenir durant els primers compassos del partit i el Mallorca pràcticament no va poder sortir del seu propi camp. Malgrat això, durant el primer quart d'hora cap dels dos equips va ser capaç de tenir claredat en l'últim terç de camp per a generar perill.

No va ser fins al minut 16 quan Greif va haver d'intervenir després d'una rematada ajustada de Galarreta des de la frontal. Seria el primer dels dos intents del migcampista de l'Athletic, que va tenir un altre des de dins de l'àrea després d'una gran acció per banda de Nico, però la seva rematada es va estavellar en Raíllo per a tranquil·litat vermella

La resposta del Mallorca va arribar només un minut després després d'una pèrdua del propi Nico Williams que va aprofitar Muriqi per a rematar des de la frontal obligant a intervenir a Julen per primera vegada. Seria l'avantsala del gol del Mallorca. Tan sols un minut després, Dani Rodríguez va aprofitar una pilota morta a l'interior de l'àrea de l'Athletic, després d'una gran parada de Agirrezabala, per a col·locar l'esfèric en l'esquadra dreta de la porteria (0-1).

Els fantasmes de les cinc finals perdudes en el segle XXI varen començar a aparèixer als caps dels jugadors blanc-i-vermells, imprecisos en la passada en els següents minuts. Fins al 29' no va arribar la següent aproximació dels 'lleons' amb una rematada molt desviada de Sancet de volea. Una acció que va tornar a connectar els d'Ernesto Valverde, que varen tenir altres dues rematades en botes de Guruzeta i De Marcos.

La més clara de l'Athletic fins al moment en la primera part arribaria tan sols cinc minuts després, amb una pilota a l'espai que va plantar el mà a mà a Iñaki Williams, però després d'un control defectuós va perdre l'avantatge i va acabar cedint la pilota al seu germà Nico que ni tan sols va poder rematar. Es va salvar el Mallorca, i no seria la primera vegada, ja que al següent atac, Nico, després d'una bona jugada per banda amb Yuri, va acabar batent a Greif, encara que estava en fora de joc.

Finalment, abans d'anar cap als vestidors, una nova jugada de Nico per banda va acabar en el lateral de la xarxa en una posició franca de rematada, i en l'última acció dels primers 45 minuts, Guruzeta va rematar massa creuat des de la la frontal de l'àrea. El pla d'Aguirre s'estava complint a la perfecció i arribava al descans per davant en el marcador.

Segona part

Després del descans, el Mallorca va arrencar amb força, i abans de complir-se el primer minut Larin es va plantar davant d'Agirrezabala que, amb una sensacional parada va evitar el segon gol mallorquinista. Malgrat això, no va ser dolenta l'arrencada de l'Athletic, que amb rematades de Galarreta va tornar a aproximar-se a la porteria de Greif en el que seria el preludi del gol de l'empat.

En el minut 50, Nico Williams va connectar amb Sancet dins de l'àrea i aquest no va fallar en l'u contra un per a goig dels més de 35.000 athleticzales. Partit nou i tota la segona part per davant. La Cartuja es va convertir en un improvisat San Mamés. Una embranzida que els de Valverde vare aprofitar per a arraconar dins la seva propi àrea al Mallorca amb rematades de Sancet i Nico.

El partit va entrar en efervescència i Nico estava en la seva salsa. L'internacional espanyol marxava del seu parell amb facilitat i una jugada seva en la qual va guanyar línia de fons va estar a punt de suposar el 2-1, però ni Guruzeta ni el seu germà varen encertar a rematar. Els d'Aguirre varen despertar de la seva letargia amb les entrades de Morlanes i Antonio Sánchez i amb una aproximació en el minut 67.

Després, el partit va baixar el ritme, i el Mallorca va tornar a trobar la comoditat. I entre això, la por de perdre i l'ofici dels d'Aguirre, el partit es va veure reclamat a la pròrroga. Un temps extra que va arrencar amb canvis als dos equips: Muniain, Raúl García i Berenguer a l'Athletic i Maffeo, al Mallorca.

Pròrroga

La primera del temps extra va ser per a l'Athletic en botes d'Iker Muniain, que en una volea fallida va manar la pilota per sobre del travesser. També va tenir en les seves botes una falta notablement executada i que a penes va passar uns centímetres a l'esquerra de la porteria mallorquina. Van ser les dues úniques accions destacades d'uns primers 15 minuts de pròrroga amb poc ritme.

La iniciativa va continuar sent de l'Athletic en els segons 15 minuts, i l'ocasió més clara la va tenir Nico Williams. El petit dels germans no va encertar en la rematada en boca de gol després d'una passada boníssima de De Marcos des de la línia de fons. Ocasió a la qual va respondre Muriqi amb un cop de cap que va fer intervenir Agirrezabala. Varen ser les dues últimes opcions de tots dos equips abans del decisiu torn de penals.

Fitxa tècnica

Resultat: Athletic Club, 1 - Mallorca, 1 (0-1, al descans).

Equips:

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri (Lekue, min.105); Galarreta (Unai Gómez, min.80), Prados (Vesga, descanso); Iñaki Williams (Berenguer, min.91), Sancet (Muniain, min.91), Nico Williams; Guruzeta (Raúl García, min.91).

Mallorca: Greif; Gio, Valjent (Maffeo, min.91), Raíllo, Copete (Nastasic, min.105), Lato (Van der Heyden, min.110); Darder (Morlanes, min.62), Samu Costa, Dani Rodríguez (Radonjic, min.73); Larin (Antonio Sánchez, min.62) i Muriqi.

Gols:

0 - 1, min.21, Dani Rodríguez.

1 - 1. min.50, Sancet.

Tanda de penals:

0 - 1, Muriqui, gol.

1 - 1, Raúl García, gol.

1 - 1, Morlanes, falla.

2 - 1, Muniain, gol.

2 - 1, Radonjic, falla.

3 - 1, Vesga, gol.

3 - 2, Antoni Sánchez, gol.

4 - 2, Berenguer, gol.

Àrbitre: Munuera Montero (C. Andalús). Va mostrat targeta groga a Paredes (min.27) per part de l'Athletic. I a Muriqi (min.90+1) i Radonjic (min.119) dell Mallorca.

Estadi de La Cartuja, 60.000 espectadors.