Pena màxima per al mallorquinisme

Derrota digna, però cruel del Mallorca que va dominar la primera meitat del partit, va ser dominat en la segona, va resistir patint la pròrroga i va caure en la tanda de penals que va decidir que el nou campió de copa sigui l'Atlhètic de Bilbao.

L'Athletic Club va vèncer en els penals al Mallorca i va tornar aixecar una Copa després d'una sequera de 40 anys amb el torneig, en la final celebrada aquest dissabte a l'Estadi de La Cartuja de Sevilla.

En un duel intens i obert per a tots dos equips, Dani Rodríguez va avançar els mallorquinistes en el primer temps i Sancet va fer l'empat a un en el segon. Després d'una pròrroga sense més gols, en el torn de penals varen fallar Manu Morlanes i Radonjic per al Mallorca i Berenguer va fer el definitiu 4-2 per a un Athletic de nou campió.

Els 40.000 mallorquins que es desplaçaren fins a la capital andalusa i les desenes de milers que varen seguir el partit a través de pantalles per tot Mallorca, mantengueren la il·lusió i l'esperança fins al darrer sospir, però aquesta vegada la moneda a l'aire dels penals va fer que el triomf es decantàs cap al costat basc. Pena màxima i infinita per a milers d'aficionats vermells que havien dipositat les seves il·lusions en el conjunt dirigit per Javier Aguirre.