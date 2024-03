El Ministeri de Treball investiga la Federació Espanyola de Futbol i 16 clubs per incomplir els plans d'igualtat

El Ministeri de Treball i Economia Social ha obert expedient a la Federació Espanyola de Futbol i 16 clubs per vulneracions en els plans d'igualtat, discriminacions retributives i de protocols obligatoris d'assetjament a la feina.

Així ho ha explicat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en una entrevista a RNE recollida per Europa Press en què no ha precisat el nom de tots els clubs a què s'investiga, a l'espera que finalitzi la tasca de la Inspecció de Treball, encara que ha avançat que el Futbol Club Barcelona es troba entre els sancionats.

«Està sense culminar l'expedient de la desigualtat retributiva en nou entitats i ja percebem que hi ha diferències, però culminarem la tasca de la Inspecció i, si és veritat que el Madrid i el Sevilla i altres són els que millor compleixen, i el Barça i altres són sancionats perquè no tenen pla d'igualtat, no tenen protocol d'assetjament», ha argumentat Yolanda Díaz.

La ministra ha qualificat de «gravíssim» que s'enviï les campiones del món (les jugadores de la Selecció Espanyola de Futbol) sense un pla d'igualtat i sense un pla d'assetjament al seu lloc de treball.

Respecte a les sancions si es confirmen els incompliments que investiga la Inspecció de Treball, Díaz ha reconegut que les entitats incomplidores podrien enfrontar-se a l'import màxim de les multes, encara que ha reconegut també que «serien quantitats petites en tractar-se d'un procés documental».

Per a Díaz el més important, no obstant, és enviar un «missatge fort» que les futbolistes són «unes heroïnes», però també «una lliçó democràtica que a l'esport tampoc no hi pot haver masclisme».