[VÍDEO] La mallorquina Virginia Torrecilla anuncia la seva retirada

La migcampista de Cala Millor, Virgina Torrecilla, ha anunciat aquest dijous la seva retirada esportiva als 29 anys, quasi la meitat d'ells en el més alt nivell i després de passar pels clubs com el FC Barcelona, l'Atlètic de Madrid i el Vila-real, el que era el seu actual equip. A més, també ha format part de la selecció espanyola.

«Donar les gràcies per la immensa estima que m'heu donat durant tant de temps i dir-vos que sempre vos duré dins del cor», assenyala Torrecilla en un vídeo en les seves xarxes socials, acompanyat d'imatges en tots els clubs en els quals ha participat. Torrecilla es va convertir en una de les millors migcampistes del món des de molt jove. Després de formar-se en el Badia Cala Millor i el Club Esportiu Serverense, va debutar, mitjançant un permís especial, amb només 15 anys a Primera Divisió amb la Unió Esportiva

Collerense.

Poc després, quan estava en l'Sporting Ciutat de Palma, el FC Barcelona la va fitxar i amb el conjunt blaugrana, amb el que guanyà els seus primers títols, tres Lligues i dues Copes de la Reina.

De totes maneres, va decidir provar molt aviar sort a l'estranger i va partir a França per jugar i guanyar més experiència i minuts en el Montpeller, on va estar entre el 2015 i el 2019. Després, va tornar a La Lliga per jugar en l'Atlètic de Madrid, on va guanyar una altra Copa de la Reina i una Supercopa espanyola, abans de rebre la notícia que va capgirar la seva vida.

En maig de 2020, la mallorquina, amb 25 anys, va deixar la pràctica esportiva després de ser diagnosticada amb un tumor cerebral i afrontar una llarga i dura recuperació. El gener de 2022, va tornar a entrar en una convocatòria amb l'Atlètic i va tornar a jugar després de 683 dies en la final de la Supercopa contra el Barça.

Després de la seva recuperació, no va aconseguir la continuïtat que desitjava i va optar per canviar d'aires i fitxar pel Vila-real per aquesta temporada 2023-24. Tot i participar en vuit partits amb l'equip valencià, Torrecilla ha decidit retirar-se.