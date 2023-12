Cata Coll, entre les tres nominades finals al premi de 'Millor Portera' dels guardons 'The Best' de la FIFA

La portera mallorquina del FC Barcelona, Cata Coll, campiona del món el passat estiu, està entre les tres nominades finals al premi de 'Millor Portera' dels guardons 'The Best' que lliurarà la FIFA el pròxim 15 de gener a Londres.

La jove portera va ser inclosa entre les set finalistes anunciades el mes de setembre passat i ha superat aquest tall al costat de l'anglesa Mary Earps, del Manchester United i guanyadora del reconeixement en la passada edició, i l'australiana McKenzie Arnold, del West Ham United.

En canvi, no va poder entrar en la nòmina de candidates finals Sandra Paños, portera també del FC Barcelona i que havia estat en la primera selecció al costat de l'alemanya Ann-Katrin Berger, la xilena Christiane Endler i la sueca Zecira Musovic.

Millor porter masculí

D'altra banda, per al guardó masculí, els finalistes són el belga Thibaut Courtois, del Reial Madrid i actualment recuperant-se d'una greu lesió de genoll, el marroquí Yassine Bounou, que aquest estiu va deixar el Sevilla per a jugar a la lliga saudita, i el brasiler Ederson, del Manchester City. L'alemany Marc-André Ter Stegen, del FC Barcelona, no va superar aquest tall al costat del camerunès André Onana, del Manchester United