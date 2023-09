[VÍDEO] La mallorquina Patri Guijarro abandona la concentració de la selecció espanyola

La mallorquina Patri Guijarro abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol, juntament amb la seva companya Mapi León. Les dues jugadores del FC Barcelona han explicat als mitjans de comunicació que «no era la manera de tornar» i asseguren que la nova seleccionadora, Montse Tomé les va convocar sota amenaça de sanció. Encara que també s'han mostrat optimistes amb els avanços en les negociacions.

Després de les negociacions d'aquest dimecres les dues futbolistes han decidit no viatjar a Göteborg amb la resta de les seves companyes per disputar el partit davant Suècia. Han decidit tornar a Barcelona després que la Federació els hagi assegurat que no seràn sancionades.

«La nostra situació és diferent de les companyes. És bastant difícil i bastant dur. I mentalment no estem per tot això», expliquen les jugadores. Guijarro i León es van perdre el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda per la seva oposició a l'exseleccionador Jorge Vilda.

«No estem en condicions de tornar. Estem contentes perquè sí que és veritat que s'estan produint uns canvis. Amb això estem donant suport totalment a les nostres companyes com hem fet des de fora tot aquest temps», ha afegit León.