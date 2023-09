Celta 0 - Mallorca 1: 'Sant VAR' i 'el pirata' salven els mobles del Mallorca

El Mallorca ha guanyat a l'estadi Balaídos i ha sumat 3 punts

Estadi: Balaídos. 18.693 espectadors.

Celta: Iván Villar; Mingueza, Starfelt, Unai, Carlos Domínguez (Tapia, m. 88), Ristic; Larsen (Douvikas, m. 65), Fran Beltrán (Miguel, m. 88), Luca de la Torre (Sotelo, m. 76), Bamba; Aspas.

Real Mallorca: Predrag Rajkovic; Pablo Maffeo, Matija Nastasic, Martin Valjent, Siebe Van der Heyden (Gio, m. 97), Toni Lato (Jaume Costa, m. 75); Dani Rodríguez (Antonio Sánchez, m. 89), Morlanes (Larin, m. 75), Samu, Darder i Muriqi (Amath, m. 89).

Gol: 0-1, Muriqi, min. 85.

Àrbitre: José Luis Munuera Montero.

VAR: Prieto Iglesias.

Amonestacions: Celta: De la Torre. Mallorca: Nastasic. Dani Rodríguez i Jaume Costa.

Crònica

El partit ha començat amb la pressió del Celta, però sense crear perill. El Mallorca fins al minut 21 no a trepitjat l'àrea del Celta amb un xut creuat de Lato, passant molt a prop de la línia de gol. Al minut 24, rematada de cap de Muriqi, que el jugador local Aspas treu sota el travesser. El partit s'anima a les dues àrees. Minut 29, centrada de Bamba que Aspas remata de xilena sense controlar prèviament, la pilota surt per damunt de la porteria de Rajkovic. Minut 41, l'ocasió més clara de gol per part del Celta: jugada personal dins l'àrea de Larsen que, de tir creuat, no ha entrat de miracle. Acaba la primera part sense pena ni glòria.

Comença la segona part i al minut 48, el porter del Mallorca Rajkovic fa una gran aturada a tir de Fran Beltran. Domini total del Celta que ha sortit amb molta empenta. Minut 54, pilota a la fusta a la sortida d'un córner a favor del Celta. Monòleg del Celta durant el primer quart d'hora de la segona part. Minut 64, Samú Costa ho prova i el porter local fa una brillant parada. Minut 68, el VAR anul·la un gol del Celta. Segueix el domini del Celta i al minut 77, Douvikas ha tengut una bona ocasió, el porter del Mallorca aconsegueix evitar el go amb una mà. Minut 85, contraatac del Mallorca i gol de Muriqi, per posar el 0-1. Rajkovic evita el gol de l'empat en el minut 97.