Mallorca 0 - Athletic Bilbao 0. Un punt i res més

Fitxa

Estadi Son Moix: 17.043 espectadors.

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Gio González, Valjent, V.D. Heyden, Lato (Costa); Samu Costa, Darder (Abdón), D. Rodríguez (Morlanes); Larin (Llabrés) i Muriqi.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Yuri, Paredes, Vivian, Lekue (Muniain); Vesga (Dani Garcia), Galarreta; Nico (Berenguer) Williams, Sancet (Prados), Iñaki Williams (Raül Garcia) i Guruzeta.

Àrbitre: Jorge Figueroa Vázquez

VAR: Santiago Jaime Latre.

Targetes grogues: de l'Athletic Bilbao: Lekue.

Crònica:

Primera part: Minut 9, Sancet rep una pilota rasa de Nico Williams des de l'esquerra i pega un cacau i la pilota se'n va fora per poc. Al minut 16, arribà el primer xut (podem dir a porteria) per part del jugador del Mallorca Dani Rodríguez, sense conseqüències. Al minut 23, una altra vegada Sancet li queda una pilota franca dins de l'àrea i per molt poc no marca el primer gol l'Athletic. Al minut 31, l'ha tornada a tenir l Athletic a peus de Nico. Res més a destacar de la primera part. Les ocasions per a l'Athletic i un Mallorca molt espès.

Segona part: Fins el minut 58 no hem vist un xut a porteria, ha estat del jugador del l'Athletic, Williams, a les mans del porter . Muniain per dues vegades minuts 62 i 65 ha pogut marcar, però el porter del Mallorca, ha salvat amb dues aturades de molt de mèrit. Minut 69, V. D. Heyden, del pocs que s'han salvat avui horabaixa, del Mallorca, ha rematat per primera vegada en la segona meitat. Minut 72 i 74 Muriqi ha tengut el gol per al Mallorca. Però ha perdonat. Minut 82, Muniain ha disposat d'una clara ocasió de gol. Els darrers minuts més amb el cor que amb el cap ho ha intentat el Mallorca. Un punt i gràcies.

Dada final: dels 23 convocats de l'Athletic, només 4, Berenger, Dani García, Herrera i Raúl García, no han jugat als equips inferiors del club a Lezama.