[VÍDEO] Xavi Hernàndez convida un periodista a traduir les declaracions que acabava de fer en català i no a fer-li repetir a ell

En la roda de premsa prèvia al partit contra el Vila-reial el tècnic del FC Barcelona, Xavi Hernàndez, ha viscut una situació recurrent que viuen tots els personatges públics que fan declaracions en català als mitjans de comunicació. Un periodista espanyol li ha demanat que repetís en castellà el que acabava de dir en català.

En aquesta ocasió l'entrenador barcelonista ha optat per convidar el reporter a traduir-ho ell mateix. «Si ho vols en castellà ho tradueixes, que he fet un ‘speech‘ en català meravellós. És una llengua meravellosa, ho tradueixes i res més», ha dit Xavi Hernàndez.

El periodista pretenia que el tècnic repetís les declaracions que Xavi havia fet instants abans sobre el cas Rubiales, en què l’entrenador havia fet.

La declaració de Xavi deia: «En primer lloc, vull donar el meu suport incondicional a Jennifer Hermoso i a les jugadores del futbol femení per tot allò que estan vivint en aquests moments. En segon lloc, condemnar la conducta del president de la Federació Espanyola de Futbol, que em sembla totalment inacceptable. I, per últim, mostrar la meva tristesa perquè no es parla de la fita històrica del mundial i que es parli d’aquesta conducta, que per a mi és intolerable».