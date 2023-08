No basta lluitar per guanyar

Fitxa

Estadio Nuevo los Cármenes: 16.368 espectadors.

Granada: Raúl Fernández; Ricard, Rubio, Ignasi Miquel, Neva; Sergio Ruiz (Petrovic), Gumbau; Bryan (Víctor Díaz), Melendo (Famara), Callejón (Soro); Uzuni.

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Gio González (Samu Costa), Valjent, Copete, Lato (Costa); Mascarell (Llabrés); Sergi Darder, Abdon Prats (Larin), Dani Rodríguez (Amath); Muriqi.

Àrbitre: Francisco Hernández Maeso

VAR: Valentín Pizarro Gómez

Targetes grogues: del Granada, Melendo i Sergio Ruiz. Del Mallorca: Copete. Rajkovic. Dani Rodríguez. Gio González. Larin. Maffeo. Llabrés.

Gols: minut 12, 1-0 Rubio. Minut 36, 1-1 Abdon. Minut 46, 2-1 Bryan. Minut 67, 3-1 Uzuni. Minut 86, 3-2 Samu Costa.

Crònica: Als 10 segons del començament, el Mallorca ha tengut una ocasió claríssima a peus de Maffeo. Increïble el que ha fallat. Al minut 12, centrada des de la dreta i remat net de cap del jugador del conjunt local, Miguel Rubio que marca el primer gol del partit. Minut 15, penal clar a favor del Mallorca, el llança Muniqi i el falla (el segon en tres jornades de lliga). Minut 34 el Granada ha tengut el segon gol, bona intervenció del porter del Mallorca Rajkovic. Minut 36, el jugador del Mallorca, Abdon, empata el partit. Minuts finals amb un poc de nervis per part dels dos equips i punt i final a la primera part.

La segona part comença sense canvis a cap del dos equips. Al minut 46, el jugador Bryan s'inventa un xut contra el qual no ha pogut fer res el porter del Mallorca: 2-1 a favor del Granada. El partit transcorria sense pena ni glòria i en el minut 67, el millor jugador del partit Bryan ha provocat un penal, deixant assegut Larin. El penal el tirà Uzuni i marca el 3-1 a favor del equip local. Minut 76, Larin en una jugada individual ha pogut marcar per reduir distàncies, bona parada del porter del Granada. Minut 86, en un córner Samu Costa redueix diferències en el marcador fent el segon del Mallorca: 3-2. El conjunt d'Aguirre ho ha intentat durant els 9 minuts de temps afegit. Però la punteria mallorquinista, falla més que una escopeta de fira. No es poden perdonar les ocasions de què disposes.