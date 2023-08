Cata Coll serà nomenada Filla Predilecta de Marratxí

L'Ajuntament de Marratxí nomenarà a la portera de la selecció espanyola femenina de futbol, la portolana Cata Coll, Filla Predilecta del municipi, després de proclamar-se campiona del món el passat diumenge a Austràlia. Així ho ha informat el batle, Jaume Llompart, que ha indicat que el Consistori ha iniciat ja l'expedient corresponent, que s'haurà d'aprovar al plenari municipal.



Cata Coll es convertirà en la primera Filla Predilecta del municipi de Marratxí, després d'aprovar-se el mes de març passat el Reglament Regulador per a la Concessió d'Honors i Distincions. Aquest reglament recull tres figures: fill o filla il·lustre, fill o filla predilecta i fill o filla adoptiva.



L'Ajuntament ha iniciat també els tràmits per a sol·licitar al Consell de Mallorca la medalla d'Honor i Gratitud de l'Illa de Mallorca per a la jugadora de Pòrtol.