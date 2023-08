Mallorca 0 – Vila-real 1: Sense gol, no hi res a fer

Estadi Son Moix

Espectadors: 17.775

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raillo (Gio), Copete, Jaume Costa; Mascarell (Llabrés) , Morlanes (Sergi Darder) Dani Rodríguez (Larin); Amath (Samu Costa) i Muriqi.

Vila-real: Jorgensen; Foyth, Gabbia (Albiol) , J. Cuenca, Pedraza; Parejo, Terrats (Kafu), Á. Baena (Comesaña) Brereton, Sorloth i Gerard (Denis).

Àrbitre: Alberola Rojas. Assistit des del VAR per Jaime Latre.

Gols: Minut 62, Gerard, 0-1.

Targetes grogues: Mallorca: Mascarell. Valjent.

Vila-real: Brereton. Terrats. Baena. Comesaña.

Amb una sensació tèrmica abans de començar el partit de 42 graus. Una autèntica vergonya jugar un partit de futbol durant el mes d'agost.

Crònica

Una primera part molt plana on les úniques ocasions de gol (per dir alguna cosa) han estat a favor del Viila-real, en el minut 30, un xut des de dins l'àrea petita, l l'altra en el minut 38, un xut des de fora de l'àrea entre els tres pals. Res més a destacar. El Mallorca no aparegut. Ni un xut en 45 minuts. El pitjor la lesió de Raíllo.

La segona part amb les entrades al terreny de joc de Darder i Samu Costa el Mallorca ja ha començat a manejar el partit. Però ha estat un miratge. El Vila-real a partir del minut 55 ha començat a ficar el Mallorca dins la seva àrea. En el minut 62, en un córner, el davanter Gerard ha rematat dins l'àrea petita per marcar el 0-1. En el minut 70, ha tengut un altra ocasió claríssima el conjunt visitant que hagué servit per sentenciar el partit. El Mallorca ja atacava amb tot per intentar, al manco, igualar el resultat. En el minut 87, un remat de Muriqui ha passat per damunt el travesser. En el minut 89, una altre xut de Larin ha passat mot just. Ho intentava el Mallorca. Minut 92, el porter del Mallorca Rajkovic evitava la sentència i ja fins al minut 96, ha estat un passeig del Vila-real.

Esperam que la pròxima setmana dins el camp del Granada, puguem escriure la primera victòria del Mallorca.