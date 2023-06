El Barça de les mallorquines Cata Coll, Mariona i Patri Guijarro, que ha marcat dos gols, campió de la Champions

El FC Barcelona Femení ha guanyat aquest dissabte la segona Lliga de Campions de la seva història en el PSV Stadion d'Eindhoven (Països Baixos), gràcies a una fulgurant remuntada davant el VfL Wolfsburg (3-2) i amb destacada actuació de la mallorquina Patri Guijarro, autora de dos gols clau a l'inici de la segona meitat.

Mostrant ganes de reconciliar-se amb aquesta competició, després d'haver perdut la final de l'any passat, el Barça ha recorregut a l'èpica durant la seva tercera presència consecutiva en la lluita pel títol. Guijarro s'ha erigit en la salvadora de l'equip culer quan pitjor estaven els ànims, només sortir del vestuari per a afrontar el segon acte.

Encara que ha avisat primer el conjunt barceloní, gràcies a un dispar sense sort d'Aitana Bonmatí, s'ha avançat el Wolfsburg en el minut 3. La davantera Ewa Pajor ha robat la pilota a Lucia Bronze en zona perillosa, i des de la frontal de l'àrea ha connectat un potent xut que, malgrat que la portera del Barça l'ha tocat, la pilota ha acabat dins la porteria.

En el minut 12 l'equip entrenat per Jonatan Giráldez ha respost, mitjançant un cop de cap d'Irene Paredes en el segon pal a la sortida d'un córner. Però aquesta rematada ha acabat fora, quan ho tenia tot per a marcar l'empat. El Barça no s'ha aturat i ha tengut en la destra de Bonmatí, quan corria el minut 27, una altra bona oportunitat per a fer gol.

No obstant això, aquest tir a un pam sobre la gespa ha estat repel·lit per una central del quadre alemany. Mentre les culers dominaven la possessió i copaven el camp contrari, el Wolfsburg ha exhibit precisió de quiròfan en la seva segona arribada davant la portera del Barça. La pròpia Pajor ha rebut la pilota en el pic esquerre de l'àrea i ha centrat al punt de penal. A l'esquena de la defensa Irene Paredes, Alexandra Popp ha rematat per a establir de cap del 0-2. Aquest cop ha anestesiat una mica les pupil·les de Giráldez, que just abans del descans han estat molt prop de reduir distàncies. Salma Paralluelo ha culminat un petit aldarull amb una rematada a boca de canó que ha detengut la portera Merle Frohms.

L'espectacle de Guijarro

Però tot ha canviat en els vestuaris. La xerrada de Giráldez ha combinat a temps amb la determinació de les seves jugadores per a no repetir la decepció de l'any passat i amb la relaxació del Wolfsburg. En la primera acció inquietant de la segona meitat, Caroline Graham Hansen ha regatejat amb destresa un parell de rivals i ha centrat per fer el 1-2.

Guijarró ha anotat el primer dels seus dos gols, acomodant la seva bota esquerra per a colpejar amb l'interior i fer que la pilota entràs en l'arc alemany per dalt. Sense temps de reacció, en el minut 50 i de nou arran d'un atac pel costat dret, Bonmatí ha retallat una adversària i ha realitzat un altre centre per a que Guijarro fes el segon gol i empatàs el partit.

La sentència blaugrana ha arribat en el minut 70, fruit d'una garrafal errada en cadena de les defensa del Wolfsburg. Incapaces d'allunyar una pilota aparentment senzilla de la seva pròpia àrea petita, aquest rebuig ha tocat Kathrin Hendrich i, atenta a tot, la felanitxera Mariona Caldentey ha fet una assistència a la seva companya Fridolina Rolfö, que venia com una exhalació des de darrere. La davantera sueca ha rematat creuant la pilota a l'esquerra.

D'aquesta manera, el Barça va sumar una segona Champions al seu brillant palmarès.

Guijarro: «Hem d'estar súper orgulloses del treball fet i d'allò que hem aconseguit»

La jugadora mallorquina del Barça Femení Patri Guijarro, autora de dos gols en la final de la Lliga de Campions conquistada davant el Wolfsburg (3-2) amb remuntada, ha assegurat que aquesta segona 'Champions' «li devíem a l'afició després de perdre la final de l'any passat a Torí davant el Lió».

«Sent molt d'orgull, molta ambició, però sobretot, gràcies als 'culers'. «Els hi devíem i haver-la aconseguit amb ells ha estat una cosa increïble», ha assenyalat en declaracions a TV3 després de la final Guijarro, que ja estat nomenada MVP del partit.

La bigolejadora ha qualificat d'«increïble» la remuntada. «hem anat al descans amb dos gols encaixats. No és fàcil remuntar així una final. Hem d'estar súper orgulloses del treball fet i d'allò que hem aconseguit», ha manifestat.

Al descans han parlat de tenir en compte la transició de les rivals. «És veritat que elles tampoc han generat molt, és veritat que nosaltres hem generat més, però sobretot petits detalls i creure'ns-ho. Creure'ns-ho perquè havíem de remuntar», ha apuntat.

«Només dèiem que ens ho havíem de creure, perquè la veritat és que estàvem arribant i estàvem tenint ocasions i havíem de creure que la pilota entraria. Calia ficar el gol ràpid en la segona part, els dos gols ens han donat moltíssima vida», ha celebrat.