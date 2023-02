[VÍDEO] El Consell de Mallorca i els jugadors del Mallorca despleguen un estendard en contra de l'homofòbia a l'esport

El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Transició, Turisme i Esports, i el RCD Mallorca, se sumen a la celebració del 'Dia Internacional contra l'Homofòbia en l'Esport', que es commemora el 19 de febrer. Aquesta jornada, tal com ha recordat la institució insular, té l'objectiu de «garantir els drets de totes les persones a gaudir d'una pràctica esportiva lliure de qualsevol tipus de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere».

Els jugadors del RCD Mallorca, que juguen aquest dissabte contra el Vila-real, participen en una campanya de conscienciació que arriba aquest dissabte al marcador de l'Estadi Mallorca Son Moix i a les xarxes socials i webs associades. Amb missatges com «A l'esport som tolerants», «No a la LGTBIfòbia», «We embrace diversity» o «Per un esport sense discriminació», en veu de jugadors com Abdón Prats, Antonio Sánchez, Pablo Maffeo, Antonio Raíllo o Ludwig Augustinsson, es vol conscienciar de l'avanç en els prejudicis que associen esport i gènere. El Consell de Mallorca anima el sector esportiu, i concretament el món del futbol, «a fer-ne la màxima difusió i denunciar qualsevol tipus d'agressió o incitació a la violència o a la discriminació envers aquest col·lectiu dins i fora del terreny de joc».

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera ha agraït «la implicació del Reial Mallorca i dels jugadors de la primera plantilla per a la difusió d'aquest missatge de convivència i tolerància i en contra de qualsevol mostra de discriminació per l'orientació sexual». La diferència i la diversitat enriqueix i s'ha de reflectir en el dret universal de gaudir de la pràctica de l'esport sense tabús. Com ha afirmat, Andreu Serra, conseller de Transició, Turisme i Esports «l'activitat física forma part del benestar personal. Les persones tenen dret a gaudir d'una pràctica esportiva lliure de qualsevol tipus de discriminació. Quan traslladam aquest fet a l'àmbit professional, encara hi ha prejudicis, sobretot en alguns esports com el futbol». Serra ha afegit que «des del Consell volem conscienciar sobre una pràctica esportiva professional lliure, sense obscuritat. No es tracta que la vida personal sigui pública, sinó que no estigui estigmatitzada».

La Llei 8/2016 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia vetlla per desenvolupar i garantir els drets de les persones LGTBI i evitar-los situacions de discriminació i violència, per assegurar «que es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat». La Llei introdueix criteris d'acció positiva contra qualsevol tipus de discriminació en les activitats, esdeveniments i instal·lacions esportives. A l'àmbit insular, el Consell de Mallorca exerceix les competències en matèria d'Igualtat i diversitat.

Durant 2022 ha posat en marxa el servei SAI LGTBI que ofereix informació i assessorament per donar suport a persones en situacions de violència, discriminació o per orientació sexual. La directora insular d'Igualtat i Diversitat, Rosa Cursach ha incidit en la importància «estendre el missatge de tolerància i el dret a la pròpia identitat» i destaca el «poder de la imatge de l'esport i els esportistes d'elit per actuar de difusors d'aquest missatge».

El 'Dia Internacional contra l'Homofòbia en l'Esport' es commemora el 19 de febrer, dia en què va néixer Justin Fashanu, primer futbolista en actiu que va fer pública la seva homosexualitat. Britànic, d'origen nigerià, Justin va cursar la majoria de la seva carrera esportiva en el futbol anglès i va jugar en diversos equips de la Premier League. En record a la memòria d'aquest jugador i amb l'objectiu de destacar la seva lluita i coratge, va néixer la iniciativa per impulsar l'efemèride.