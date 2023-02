Jiménez Losantos ataca els jugadors i l'afició del Mallorca: «patanes asquerosos» i «gentuza»

La reacció del periodista espanyolista Federico Jiménez Losantos a la victòria del Mallorca contra el Reial Madrid per 1-0 ha arribat aquest dilluns en forma d'insults dirigits als jugadors i l'afició mallorquinista.

En el seu programa matinal 'Es la Mañana de Federico' a EsRadio de Libertad Digital, Losantos ha dit que «Vinicius és la víctima, l'àrbitre un botxí igual que els trompellots fastigosos del Mallorca. Hem passat de la Liga de Cristiano i Messi a la de Raíllo i Maffeo, [...] i el públic enardit... en fi, gentussa».

Davant d'aquestes faltes de respecte, diversos aficionats mallorquinistes han demanat al club que prengui accions legals contra Losantos. No seria, ni de bon tros, la primera vegada que el periodista s'enfrontaria a demandes i condemnes judicials. Entre d'altres, l'any 2007 va ser condemnat a una multa de 60.000 euros per difamació contra Esquerra Republicana de Catalunya, l'any 2008 per injúries greus a l'aleshores alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, i l'any 2019 per intromissió il·legítima a l'honor de la cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, i al seu fill.