Indignació entre l'afició mallorquinista pels insults racistes al madridista Vinicius

L'alegria provocada per l'excel·lent victòria del Mallorca contra el Reial Madrid per 1-0 en partit de Lliga disputat aquest diumenge a l'estadi de Son Moix de Palma, s'ha vist, en part, tacada pels insults racistes contra el davanter brasiler Vinicius júnior.

Bona part de l'afició mallorquinista ha mostrat el seu rebuig als insults de caire racista, per bé que són molts els que han criticat les provocacions del davanter madridista.

De la seva banda, l'organisme organitzador de la competició, LaLiga, ha emès una declaració en la que diu que «Davant els fets ocorreguts en el partit RCD Mallorca-Reial Madrid, en el qual una vegada més es van observar intolerables insults racistes contra el jugador madridista Vinicius Jr, LaLiga està posant tots els mitjans tècnics al seu abast i treballant amb el club local per a la identificació dels responsables, amb l'objectiu de prendre les mesures legals oportunes».

L'organisme també declara que «LaLiga condemna fermament l'ocorregut i, com en anteriors ocasions, interposarà les denúncies necessàries i es personarà per continuar lluitant, dins de les seves competències, davant qualsevol tipus d'acte, comportament o incident racista. LaLiga porta anys lluitant contra aquesta classe de comportaments i fomentant els valors positius de l'esport, no sols en el terreny de joc, sinó també fora d'ell", conclou.