Principi d’acord històric per a desblocar la venda dels terrenys del Lluís Sitjar

El RCD Mallorca, l’Ajuntament de Palma i l’Associació de Copropietaris del Lluís Sitjar han arribat a principi d’acord històric per a desblocar la venda del terreny on hi havia el camp de futbol mallorquinista.

Així, es mantenen les condicions proposades per part de l’Ajuntament de Palma i el nou termini per a dipositar els títols de propietat davant notari serà el 1r de desembre.

D’altra banda, Cort prepararà un document per a la compra del segon solar, que estarà condicionada a la venda del primer solar (s’ha d’arribar al dipòsit del 60% de títols de propietat).

El RCD Mallorca oferirà un passi permanent per el Visit Mallorca Estadi i es manté la proposta de dos passis per a 15 anys.

Alfonso Díaz, en nom del Real Mallorca, expressa que «és un principi d’acord que implica tancar un serial de més de 20 anys. Suposa un gran bot per a la ciutat amb una àmplia zona verda i equipaments públics que milloraran el dia a dia dels palmesans».

Joan Aguiló, president de l'Associació de Copropietaris del Lluís Sitjar, afirma: «Aquest principi d’acord suposa una passa molt important per a nosaltres. Hem estat més de 20 anys cercant una solució favorable per a tots i seguir vinculats amb el club de la nostra vida. Amb aquest principi d’acord és possible assolir les dues coses».

Neus Truyol, regidora de l'Ajuntament de Palma, ressalta: «Agraïm la implicació de totes les parts per arribar a aquest acord tan important. Esperam que la majoria de coropietaris acceptin vendre. Que el Lluís Sitjar sigui públic seria una gran notícia per tota la ciutat, on crear equipaments i zones verdes per a tohom».