Enfrontaments entre aficionats mallorquinistes i sevillistes i xoc entre els perfils oficials dels clubs a les xarxes

Agents de la Policia espanyola han identificat un total de sis persones presumptament implicades en un incident entre seguidors del Mallorca i del Sevilla, que va tenir lloc uns 40 minuts abans del partit que enfrontava tots dos equips en l'estadi de Son Moix.

Aquest dissabte, sobre les 17.50 hores, a l'exterior de l'estadi es va produir un enfrontament entre una desena de seguidors del Mallorca i una desena del Sevilla, que es varen llançar diverses cadires i botelles, sense que ningú resultàs ferit.

Durant el partit, es varen identificar sis persones que havien participat en els fets i se'ls va obrir un acta per infracció de la Llei de l'esport.

Xoc a les xarxes

D'altra banda des del perfil de Twitter del Sevilla es va fer pública una fotografia d'una farola situada a Son Moix plena d'adhesius sevillistes acompanyada de la llegenda 'Bona nit!', la resposta del club mallorquinista ha estat publicar un llistat de tutorials de neteja per desenganxar adhesius i un missatge sarcàstic: «Info de servei des de compte oficial per si queda qualcú a Palma que s'animi… para ajudar Emaya» i un no menys sarcàstic: «Enhorabona per la victòria, ens veim a la vostra meravellosa ciutat!»

En el mateix sentit, molts aficionats mallorquinistes han respost també la piulada sevillista amb fotografies on es mostra el rastre de brutor que han deixar els visitants a Son Moix.