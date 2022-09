El president del Reial Mallorca diu que l'informe de l'NBA sobre Sarver «no canviarà la manera com es gestiona el club»

El president del RCD Mallorca, Andy Kohlberg, ha publicat una carta en què afirma que l'informe de la NBA sobre Robert Sarver «no afectarà el nostre compromís amb l'èxit a llarg termini del RCD Mallorca i no canviarà la manera com es gestiona el club en el futur».

Aquestes han estat les primeres manifestacions de Kohlberg després de conèixer-se que el propietari del RCD Mallorca i dels Phoenix Suns, Robert Sarver, ha estat sancionat per l'NBA amb un any d'inhabilitació i deu milions de dòlars de multa per conductes «racistes, menyspreu a dones empleades, comentaris inapropiats relatius al sexe o a l'orientació sexual, així com comentaris irrespectuosos».

El president del RCD Mallorca reconeix que l'informe de l'NBA «identifica qüestions que són motiu de preocupació», però recalca que «el més significatiu és que l'informe conclou que no es va trobar que la conducta de Sarver estigués motivada per una animadversió racial o basada en el gènere».

«Des de la meva perspectiva, mai he estat testimoni de cap comportament inapropiat basat en la raça o el gènere durant els vint anys que he estat soci comercial de Robert Sarver. De fet, no seguiria formant part de cap organització en què personalment presenciés o tengués coneixement d'aquest tipus de comportament», sosté Kohlberg.

Segons el president del RCD Mallorca, Sarver, «en el seu paper com a propietari minoritari i membre de la junta directiva del RCD Mallorca», ha estat «professional en totes les seves interaccions amb el club». «Cap de les conclusions de l'informe de l'NBA indica cap participació, ni reflecteix de cap manera, la manera com s'ha gestionat el RCD Mallorca des que vàrem comprar el club el 2016», afegeix.

«El nostre equip de gestió i grup propietari continuen compromesos amb la continuació dels nostres valors d'integritat, respecte i inclusió. Aquest informe de l'NBA no afectarà el nostre compromís amb l'èxit a llarg termini del RCD Mallorca i no canviarà la manera com es gestiona el club en el futur», conclou la carta publicada a la web del club mallorquí.

La sanció a Sarver arriba en un moment en què el club esportiu ja era al centre d'una crisi política al Consell de Mallorca per un patrocini de la institució. El Consell de Mallorca va anunciar aquest mateix dimarts que deixa «sobre de la taula» els punts relacionats amb el patrocini del RCD Mallorca i altres clubs esportius de l'illa, per la qual cosa no es portarà a ple.