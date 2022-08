Després del BBVA i el Santader, LaLiga espanyola de futbol passarà a ser patrocinada per EA Sports

El mes de juliol es va conèixer que LaLiga Santander (lliga de la Primera Divisió del futbol espanyol) deixaria de ser el nom de la competició, el qual ja havia substituït anteriorment el BBVA, i no deixava clar quin seria el patrocinador que agafaria aquest relleu a partir de la temporada vinent, 2023.

Segons ha publicat en exclusiva el diari esportiu Marca, el successor serà EA Sports, i ho farà, com a mínim, durant cinc temporades, a raó de 30 milions d'euros a l'any, addicionals als 30 milions actuals com a patrocinador, si bé la cadena conservadora la COPE ho xifra en 40 milions anuals.

Aquest fet agafa més rellevància si en fixam en les altres apostes ja anunciades pel gegant de l’esport virtual EA Sports, per al 2023, com ara la fi de la coneguda marca de videojocs de futbol FIFA, la qual passarà a anomenar-se EA Sports FC. Això vol dir que la històrica franquícia de videojocs tallarà lligams amb la FIFA i augmentarà potencialment la seva presència i incidència en el món del futbol, no només virtualment.

En aquest sentit, els experts han especulat sobre el possible futur nom de la lliga de Primera Divisió, coincidint gran nombre d’ells en LaLiga EA Sports. El experts també han assegurat que aquest canvi suposarà també un «boom» en la creació de noves experiències i formes de viure tant la el món real com virtual del futbol, obrint-se a noves llicències i creant una barreja mai coneguda abans, tant a nivell d’usuaris com a nivell professional. Una revolució tecnològica que arriba al futbol amb unes expectatives molt altes. Caldrà esperar un any, com a mínim, per a conèixer els pros i contres del nou sistema.