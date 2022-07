Membres del ‘Moviment Mallorquinista’ restauren la porta del Lluís Sitjar on hi ha l'escut republicà del Mallorca

Un grup de seguidors del Mallorca de futbol, agrupats en el ‘Moviment Mallorquinista’ han unit esforços, aquest dissabte, per fer possible la recuperació de la que va ser la porta principal de l'estadi Lluís Sitjar. Una porta que llueix una autèntica joia de la història del club: l'escut que va adoptar el club a partir de l'any 1931, i que no només no incorpora cap corona, sinó que incorpora els elements clàssics de tots els escuts dels Països Catalans: les quatre barres vermelles sobre fons groc i la rata pinyada, animal de la sort del Rei En Jaume que ha estat present a tots els escuts de les institucions del País Valencià, de Catalunya i de les Balears.

El grup d'aficionats, liderat per Sebastià Oliver, ha dedicat tot el matí de dissabte a recuperar la façana de l'antic estadi mallorquinista, malmesa per diversos actes de vandalisme. L'acte ha comptat amb la participació d'exfutbolistes com Julià Mir i Joan Forteza; el també exfutbolista Xisco Campos i il·lustres del club com Joan Antoni Martorell i César Mota.