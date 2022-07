Miquel Bestard deixa la presidència de la Federació de Futbol després de 19 anys: «m'he de centrar en la família i la meva salut»

El president de la Federació de Futbol dels Illes Balears (FFIB), Miquel Bestard, ha renunciat al seu càrrec, que ocupa des de 2004, després de 19 anys de trajectòria i quatre mandats i mig, encara que podria conservar el seu lloc com a vicepresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) després de la petició del seu president, Luis Rubiales.

Durant l'Assemblea General Ordinària de la FFIB celebrada aquest dissabte en el Palau de Congressos, Bestard ha anunciat la seva decisió. «Vaig entrar en la FFIB en 1987, vaig ser seleccionador i campió d'Espanya, president del Comitè d'Entrenadors durant vuit anys, però ara ha arribat el moment de deixar-ho. Als meus gairebé 80 anys, les forces van minvant, he de centrar-me en la meva família i en la meva salut», ha assenyalat.

Bestard ha assegurat que deixa «una federació moderna i sanejada» i que toca «donar pas a noves generacions», a més d'afirmar que Pep Sansó ostentarà el càrrec de president fins que expiri el mandat, en el 2024.

A més, ha fet una ferma defensa de Rubiales després de la publicació dels seus àudios privats. «T'ho he dit en privat i ho dic en públic, sent la campanya bruta que estàs patint. L'important és trobar el delinqüent que roba les dades íntimes que intenten atacar el treball ben fet», ha afirmat.

Per la seva banda, Rubiales ha agraït «la feina, lleialtat i afecte» de Bestard. «Bestard ha estat i serà el millor president que hagi pogut tenir la FFIB. No et deixaré que te'n vagis de la vicepresidència de la RFEF. Vull que segueixis al meu costat, perquè m'has ajudat molt», ha manifestat.

Ha estat un honor que ens acompanyessis per Europa amb la selecció, sempre amb aquesta temperança, deixant en molt alt nivell al futbol espanyol. Ets una persona de la qual aprenc diàriament, transmets aplom, credibilitat, afecte i sempre amb un somriure. Miquel, ets un dirigent únic, sincer, lleial, però sobretot, ets el meu amic i t'estim molt», ha afegit Rubiales, que posteriorment ha lliurat a Bestard la Medalla d'Or de la RFEF per la seva trajectòria.

Després de l'Assemblea, el màxim mandatari de la RFEF ha assegurat que intentarà que Bestard segueixi en el seu càrrec en l'espanyola. «Continuarà estant a la RFEF, el vull a prop i esper convèncer-lo (...) Tenim una relació guapa que durarà molts anys perquè he après d'ell i m'ha demostrat el seu afecte sincer. Tots diuen que en Miquel és el meu favorit. L'estim molt i això no canviarà», ha dit.

En aquest sentit, Bestard ha reconegut que valorarà la petició de Rubiales. «El president Rubiales vol que segueixi de vicepresident, he dimitit però en parlarem, perquè a la RFEF estic molt tranquil amb Luis; em té com a un pare, em tracta molt bé i tenim una gran relació, m'escolta molt. Fem un bon equip», ha explicat.