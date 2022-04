Tot al vermell!

La ruleta fou un invent del matemàtic Blaise Pascal durant el segle XVII i que amb el temps s'ha convertit en un popular joc d'atzar. Segons la llegenda, però, Pascal fou inspirat pel dimoni, ja que si sumam tots els seus números (del 0 al 36) obtenim el guarisme preferit del maligne: 666. Per tant, arribats a 5 jornades pel final del campionat, els mallorquinistes jugarem a la ruleta apostant tot el que tenim al color vermell esperant que la bolla caigui del nostre costat sigui per acció divina, o en aquest cas, per intercepció de dimonió.

En relació amb les ruletes de la sort una de les més famoses fou la que crearen David Strauss i Joachim Perlowitz, i que es caracteritzava per ser un invent controlat per la banca i que servia per estafar als qui apostaven. Aquest diabòlic enginy va passar a rebre el nom acrònim de Straperlo. Mentre escrivia la història d'aquesta varietat de joc d'atzar, m'ha vingut al cap una altra innovació similar relacionada amb el món del futbol, el VAR. Un invent controlat pel comitè arbitral i que sovint és utilitzat per estafar als equips de la lliga de futbol professional. Mai una teòrica millora per repartir justícia havia creat tants de greuges i generat tantes animadversions entre els aficionats. Ningú sap per on agafar-lo i com interpretar-ho. L'escàndol del VAR amenaça a destruir el futbol tal com l'havíem conegut.

Després de passar per diversos països europeus (Alemanya, Holanda, Bèlgica i França), la màquina arribà a Espanya l'any 1934. Inicialment, Straperlo fou instal·lada al Gran Casino de Sant Sebastià, però només dues hores després de la seva posada en funcionament fou retirada davant les protestes airades dels jugadors. Esperem que, d'aquí a unes setmanes, quan el Cadis visiti el Reale Arena la seva resistència sigui més breu que la del trucat mecanisme per la ciutat donostiarra. A aquestes alçades poc importa sigui per mereixement propi o demèrit rival. La salvació és la meta i la raó de ser. El premi està a l'abast de la mà i la recompensa al patiment dels barralets potser una realitat amb menys d'un mes. Només 5 etapes ens separen d'Ítaca. Mai tan poc m'havia semblat tant!

El més curiós del cas és que la màquina acabà a Mallorca, concretament a l'Hotel Formentor de Pollença. Poc temps després esclatà l'escàndol de l'«estraperlo», es retirà la ruleta i es va posar de manifest una situació de corrupció que afectava Alejandro Lerroux i que va suposar l'enfonsament del Partit Radical. Precisament a la nostra illa és on hem de grapejar la salvació i afaitar als nostres rivals. D'aconseguir dues victòries més al nostre Estadi, el darrer partit a Pamplona, convertiria al Mallorca en el crupier de la ruleta Straperlo. La banca sempre guanya.

A partir d'aquest escàndol, la paraula estraperlo ha quedat associada a l'imaginari comú a una activitat fraudulenta. Per exemple, durant la postguerra espanyola es va denominar així als articles obtinguts al mercat negre. Res a veure amb el Mallorca que esperem que aconsegueixi una salvació genuïna, lluitada i ben merescuda. Malgrat tot, tots sabem que els finals de lliga són imprevisibles i sorprenents. L'any del nostre primer descens del segle XXI, el Celta es va salvar en condicions molt estraperlianes. Sigui com sigui, enguany el Mallorca també ho ha d'aconseguir. Juguem a la ruleta. Juguem al vermell! Tot al Mallorca!!