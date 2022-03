91.553 espectadors omplen el Camp Nou i fan el rècord mundial en una nit màgica

El FC Barcelona i el Reial Madrid femenins s'han enfrontat aquest dimecres en els quarts de final de la Champions davant un Camp Nou ple. El Barça s'ha acabat imposant al conjunt madrileny (5-2) amb remuntada inclosa. 91.553 aficionats han batut el rècord mundial d'espectadors a un partit de futbol femení.

El resultat ha estat el menys important d'una jornada històrica pel món del futbol. El Camp Nou ha respost a la crida i s'ha omplert per veure el duel entre el Barça i el Madrid. Era la primera vegada en cinquanta anys que l'equip femení jugava a l'Estadi davant públic.

El 25 de desembre del 1970, les pioneres del futbol femení van jugar per primera vegada al Camp Nou. El gener del 2021, les blaugranes ja van disputar el derbi de Lliga davant l'Espanyol amb motiu del 50è aniversari del primer partit jugat a l'Estadi per la Selecció Ciutat de Barcelona, considerat com l'embrió del futbol femení del Barça. Tot i això, en aquella ocasió, a causa de les restriccions de la pandèmia, el partit va ser a porta tancada.