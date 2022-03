Tot preparat per fer història al Camp Nou

Aquest dimecres 30 de març, a les 18.45 hores, el futbol femení viurà una gran festa al Camp Nou de Barcelona. El Clàssic entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, corresponent al partit de tornada dels quarts de final de la UWCL, es disputarà a l'Estadi, el qual es preveu que estigui a vessar.

Avantatge barcelonista

En el primer partit de l'eliminatòria d'aquests quarts de final de la Champions femenina, les culers varen vèncer a Valdebebas per 1-3, amb gols d'Alexia (2) i Claudia Pina. Malgrat començar perdent, les blaugrana varen capgirar el marcador i arriben a la tornada al Camp Nou amb un bon avantatge.

Objectiu: rècord d'assistència

L’objectiu esportiu és classificar-se per a les semifinals de la competició, en què les blaugranes són les actuals campiones, però també se cerca un altre repte comú i unànime, el de fer un rècord d’assistència.

L’Estadi més gran d’Europa tendrà un mosaic que no només cobrirà les grades amb els colors blaugrana del Club i el groc i vermell de la senyera, sinó que les convertirà en un poderós altaveu per llançar al món un missatge reivindicatiu en favor de la igualtat, un manifest visual en favor de l’empoderament de la dona, que tendrà un important impacte global si, com s’espera, el Camp Nou registra una assistència de rècord. Una imatge poderosa per visibilitzar el dret de les dones a ocupar el lloc que els correspon en una societat igualitària.

Manifest a càrrec de l’actriu Sílvia Abril

L’animació dins de l’Estadi serà a càrrec de Bernat Gascón, l’speaker habitual del Femení a l’Estadi Johan Cruyff, que en aquesta ocasió estarà acompanyat de l’actriu Sílvia Abril, la qual l’ajudarà a donar la benvinguda al públic, a repassar l’alineació, a donar les indicacions perquè el mosaic llueixi i, a més, també llegirà un manifest a favor de la igualtat de gènere en un dia tan emblemàtic.

Un dia per a la solidaritat

El dia 30 de març també deixarà espai a la solidaritat, ja que el Club ha fet una crida a tots els aficionats que assisteixin al partit perquè portin menjar infantil, el qual es recollirà a les instal·lacions de l’Estadi per ajudar els nens que s’han vist afectats pel conflicte armat a Ucraïna.

50 anys després de la primera vegada

El 25 de desembre del 1970, les pioneres del futbol femení van jugar per primera vegada al Camp Nou. El gener del 2021, les blaugranes ja van disputar el derbi de Lliga davant l’Espanyol amb motiu del 50è aniversari del primer partit jugat a l’Estadi per la Selecció Ciutat de Barcelona, considerat com l’embrió del futbol femení del Barça. Tot i així, en aquella ocasió, a causa de les restriccions de la pandèmia, el partit va ser a porta tancada.