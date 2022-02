Xavi Calm: «L'equip va acabar el partit de Sanluqueño molt tocat»

L'Atlètic Balears ja prepara el seu pròxim enfrontament de lliga després de la derrota (1-0) en els darrers moments de partit davant l'Atlético Sanluqueño el passat dimecres.

Els mallorquins no tenen temps per lamentar-se, aquest mateix diumenge visiten l'estadi del Linense i no es poden permetre tornar fora els tres punts si no es volen despenjar de les posicions punteres de la classificació.

Pel duel, el tècnic Xavi Calm recuperarà a Hugo, però perd a Luca Ferrone, sancionat després de ser expulsat el passat dimecres. Tampoc comptarà amb Dioni ni Damián que encara són lesionats. Per altra banda, Jesús Álvaro ja ha entrenat amb el grup, encara que ho ha fet amb una màscara protectora.

L'entrenador de l'Atlètic, Xavi Calm, ha reconegut en roda de premsa que «l'equip va acabar el partit de Sanluqueño molt tocat», però també ha remarcat la importància de refer-se i ha afirmat que ha vist un equip «amb ganes, positiu i animat, amb moltes ganes que arribi el partit».

A més de destacar l'estat d'ànim de la plantilla, el tècnic també ha parlat de la importància que tenen els tres punts de diumenge i ha reconegut que l'equip és en una «dinàmica negativa, però no podem pensar que estam per baixar de categoria» ha assegurat Calm que també ha comentat que «excepte 3 equips, la resta es canviaria per nosaltres, encara són nombres bastant bons».