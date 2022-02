Cort denega la llicència de la residència de jugadors al Mallorca

L'Ajuntament de Palma ha denegat la llicència d'obres al Reial Mallorca per la construcció d'una residència de jugadors a la ciutat esportiva de Son Bibiloni.

El club va presentar el projecte per construir una residència per a 20 jugadors en el lloc on actualment s'ubica la nau que custodia la maquinària de jardineria. El projecte era una aposta personal de l'exdirector executiu del club, Maheta Molango i tenia un pressupost de mig milió d'euros.

El fet que la residència estigui projectada per construir sobre sòl rústic i Son Bibiloni estigui qualificat com d'ús esportiu, l'única manera d'autoritzar l'obra era que el Consell Insular determinés que el projecte era d'interès general.

Cort va emetre un informe favorable que es va unir a la petició que el club presentà al Consell, però ara l'institució insular ha denegat que sigui d'interès general, per la proximitat d'un torrent i motius de seguretat, entre altres, i la gerència d'Urbanisme de Cort s'ha quedat sense mecanismes per aprovar la llicència, per tant, ha estat denegada.