Cata Coll també es lesiona

Si el passat 17 de febrer era Mariona Caldentey qui patia una recaiguda de la lesió al bíceps femoral mentre jugava amb l'equip de la federació espanyola de futbol contra la selecció nacional alemanya, aquest dimarts ha estat Cata Coll qui s'ha 'romput'.

Cata Coll s'ha lesionat en l'entrenament d'aquest dimarts a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Era la seva primera sessió després de la seva participació amb l'equip sub 23 de la Federació espanyola de futbol. Amb 20 anys, la de Pòrtol s'havia consagrat aquesta temporada com una suplent de garanties per a Sandra Paños. Havia disputat fins ara, en aquest curs 21-22, 8 partits de Lliga i un de Champions contra el Koge.

Coll s'afegeix a la llarga llista de lesionades al Barça: Bruna Vilamala, Jana Fernández, Mariona Caldentey, Asisat Oshoala...

Cata Coll haurà de passar pel quiròfan en els pròxims dies.