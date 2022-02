Iñaki Olartua: «Ara falta agafar el ritme»

L'Atlètic Balears recupera Iñaki Olartua dos mesos després de ser operat del menisc. El central ja ha entrenat amb els seus companys després de setmanes de molta feina, hores de físios i amb el recuperador, Carlos Romero, que han permès reduir els terminis.

A partir d'aquest moment, només falta tornar al seu millor estat de forma i ja depèn de l'entrenador, Xavi Calm, escollir el moment adequat per tornar a veure Olartua en el terreny de joc.

Olartua ha declarat que «pensava que seria més llarg, ja ha arribat el dia, ja entren amb el grup i ara falta agafar el ritme». El central ha lamentat que es va lesionar quan estava en el seu «millor moment».

El futbolista també ha valorat la temporada de l'Atlètic, ha parlat de l'extraordinari paper de l'equip en la Copa i ha valorat la situació a la lliga. «En aquesta categoria si et despistes et marquen, no es pot cometre errors ni desconnectar. Sempre vaig tenir la idea d'arribar a final de temporada, on es decideix tot, però he d'agafar forma, he estat dos mesos aturat», assegurava el defensor.