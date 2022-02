Torna la Champions. Mbappé fereix el Madrid en el descompte

Aquest dimarts ha tornat la màxima competició europea. L'anada dels vuitens de final s'han estrenat amb els dos partits dels quals semblen ser els dos principals aspirants al títol, el PSG de Messi, i el Manchester City de Guardiola.

Paris Saint-Germain 1-0 Real Madrid

El PSG ha sotmès durant tot el partit al Real Madrid que ha limitat la seva acció en tancar-se i aguantar el resultat. Els madrilenys estigueren a punt d'aconseguir-ho, fins I tot Thibaut Courtois aturà un penal a Lionel Messi. Els fracesos es veren forçats a continuar assumint riscs, Neymar Jr entrà al terreny de joc, però no fou fins al minut 93, ja en el descompte, quan Kylian Mbappé aconseguí perforar la porteria defensada pel belga. El francès driblà a Lucas Vázquez i Fede Valverde i passava la pilota entre les cames del porter per obtenir el definitiu 1-0 en aquest primer partit de vuitens de final.

Mbappé ha estat la principal arma del PSG i el protagonista absolut del partit, només el porter 'merengue' ha tapat, per moments, la seva actuació, però s'ha acabat imposant el davanter.

Per altra banda, Casemiro i Mendy, del Real Madrid, no podran ser en el terreny de joc en el partit del Bernabeu a causa de l'acumulació de targetes.

Sporting de Portugal 0-5 Manchester City

El Manchester City de Pep Guardiola deixa sentenciada l'eliminatòria en el partit d'anada i deixen pràcticament fora opcions als portuguesos que viatjaran sense esperances a la ciutat anglesa per jugar la tornada.

El City arribà 0-4 al descans i a la segona part es limità a cercar pacientment els epais i a controlar la pilota i els temps del partit.

Tres campions d'Europa i el Salzburg també jugaran aquest dimecres

Aquest dimecres també es jugaran dos partits més de l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, L'Inter de Milan - Liverpool i el FC Salzburg - Bayern Munich.

El primer enfrontarà a dos guanyadors de la Copa d'Europa, l'Inter, segon classificat de la Serie A a només un punt dels seus veïnats, el Milan, però amb un partit menys, i el Liverpool també és el segon classificat a la Premier League, però a molta distància del Manchester City.

Els de Jurgen Klopp parteixen com a preferits per passar l'eliminatòria, el fet d'haver recuperat a dos dels seus principals atacants, després de la Copa Àfrica, com Sadio Mané i Mohamed Salah fa preveure que seran els anglesos els qui guanyin, encara que l'Inter de Milan, que és l'actual campió de la Serie A, està en un molt bon moment de forma, tot i venir de perdre amb el Milan i d'empatar amb el Napols.

Per altra banda, l'enfrontament entre els austríacs i els alemanys, sembla molt més decidit. Els dos són els líders absoluts de les seves respectives lligues, encara que tampoc és comparable el nivell d'una amb l'altra. Esperam un partit en el qual el Salzburg es tanqui enrrere I el Bayern acapari la possessió de la pilota.