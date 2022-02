Una passa de gegant

El Reial Mallorca ha aconseguit guanyar a l'Athletic Club i suma tres punts clau que el col·loquen a sis per damunt el descens. El gol en el 88 de Takefusa Kubo, provocat gràcies a la força i les ganes de Vedat Muriqi, junt amb una primera part brillant, fa possible que els mallorquins s'apropin a l'objectiu de la salvació i sumin, per primera vegada aquesta temporada, la seva segona victòria consecutiva a Son Moix.

El Mallorca ha dominat la major part del partit fins i tot, ha arribat al descans amb un avantatge de dos gols. Primer Salva Sevilla de penal, i després Ángel Rodríguez a assistència de Muriqi posaven de cara el duel per l'equip de Luís García Plaza.

A la segona part, en canvi, l'equip semblava poder aguantar la seva superioritat en el marcador, però en només dos minuts, el Bilbao ha igualat el duel. Raúl García i Berenguer han estat els autors dels dos gols dels 'lleons' que han provocat el patiment dels mallorquinistes.

Així i tot, l'equip ha sabut refer-se i, lluny d'abaixar els braços, han continuat atacant. Els de LGP han demostrat ambició i no s'han acovardit davant els bascs. Els illencs dominaven el partit i no han aturat fins que en el minut 88, després d'un córner, Muriqi aconseguís baixar la pilota i provocar el definitiu 3-2 a botes de Kubo.

Definitivament, l'equip té una altra cara després d'aquest mercat d'hivern i Muriqi s'està convertint amb el jugador que necessitaven equip i afició. Un guerrer que no dona cap pilota per perduda, capaç de marcar diferències i fer capgirar les defenses rivals.