Marga Fullana: «L’objectiu és clar, pujar de categoria»

L'actual capitana de l'Atlètic Balears, Marga Fullana té clar quin és el principal objectiu d'aquesta temporada. L'equip té una oportunitat única per ascendir a la Segona Divisió. Fullana, formada a les categories inferiors de l'Algaida, és un dels pilars de l'equip que dirigeix des de la línia defensiva. A més, la capitana aporta experiència a una plantilla confeccionada per pujar i amb jugadores molt joves. Després de passar per l'equip del seu poble, l'Algaida, Fullana fitxà pel Collera, amb el qual fins i tot va poder jugar a la màxima categoria del futbol femení estatal.

- El primer, quin és l'objectiu d'aquesta temporada?

- L’objectiu és clar, pujar de categoria i fer la millor temporada possible.

- Sou segones a només quatre punts del CE Europa, creus que podreu aconseguir retallar la distància?

- Ho intentarem fins al final, és difícil en aquesta temporada perdre punts, però no és impossible i tenim ganes de pujar com a primeres, encara que pugen primer i segon directes. Així que si podem pujar primeres bé, i si no fos possible, mala sort. Però intentarem retallar tots els punts possibles.

- Des del club us pressionen per pujar a Segona Divisió?

- No, l'objectiu de poder pujar va sorgir perquè tenim equip de sobra. I l'objectiu el mos hem posat nosaltres directament. El club no pressiona amb això, sinó que hem de fer una temporada com toca, tenim equip i ho tenim tot per poder fer-ho.

- Que significaria pel club pujar de categoria?

- Pel club i pel futbol femení balear tenir un equip a Segona Divisió és molt bo i sobretot per totes les generacions que venen. Realment hi ha molta gent que ja ha viscut el que és competir en aquestes categories i feim feina perquè la gent més jove pugui viure això.

- I per tu? Quins són els teus objectius en el món del futbol?

- El meu objectiu en el món del futbol és retirar-me el més a dalt possible i l'objectiu d'aquesta temporada és el que estam fent, pujar i, juntament amb les meves companyes, fer la millor temporada.

- Aquesta temporada només heu perdut un partit, creus que podreu seguir en aquesta dinàmica?

- Volem no perdre més partits fins al final, i fins i tot sempre deim que intentarem quedar amb la porteria a zero, que és el que més agrada a tot l'equip i anirem a aconseguir no perdre més partits.

- Quin creus que és el millor sistema per jugar? Ets més d'acaparar la possessió o de joc directe?

- Depèn de l'equip, depèn de l'entrenador. Tot té el seu, hi ha partits que hem de jugar més directes i n'hi ha que podem jugar més enterra. El nostre objectiu sempre és jugar per terra, és tenir una visió i un sistema de joc per poder jugar d'aquesta manera.

- Quan arribares a l'Atlètic Balears?

- Fa quatre anys que soc aquí i de seguida que em digueren que es volia fer un equip femení en aquest club no vaig dubtar i vaig dir que si perquè el projecte era il·lusionant. Un projecte d'un club gran que podia arribar enfora.

- Sempre has estat defensa tu?

- Si, sempre he estat defensa.

- Quina és la situació actual del futbol Femení a Mallorca?

- Aquí, a Mallorca, és complicat perquè les jugadores bones, com tots sabem, se n'han anat a fora. Tenir equips com aquest, un club gran, amb un equip a Segona o fins i tot voler pujar fins a dalt, sempre és bo pel futbol femení. A les Balears cada vegada creixem més, hi ha moltes jugadores que poden anar a més i tenim la referència de l'any passat, de Lucía Corrales que està dins un Barça.

- El futbol Femení ha augmentat la seva popularitat els darrers anys, creus que encara hi ha marge de millora?

- Si, sempre hi ha marge de millora, és complicat que el futbol femení s'iguali al masculí, però, així i tot, fa molts d'anys que feim feina amb això i crec que les generacions que venen ara podran gaudir molt més fàcilment del futbol femení.

- Personalment, com valores el ressò mediàtic que ha tengut la pilota d’or d'enguany, Alexia Putellas?

- Per jo és impressionant. El futbol femení necessita aquest plus, que una dona tengui aquesta Pilota d'Or i sigui catalana és molt positiu. Ara ja és referent femenina, fins i tot per nins de categories inferiors o més grans. Alexia Putellas pot dir que és un referent, no només femení, sinó també masculí.

- Quan tu eres petita quins eren els teus referents futbolístics? Hi havia alguna jugadora o tots eren homes?

- Principalment, abans hi havia més referents masculins i el meu sempre ha estat en Carles Puyol, de tota la vida. I quan vaig estar més dins el futbol femení, sempre he tengut també el mateix referent. Ara ja no juga, i és na Ruth García que jugava en el Levante i el Barça.