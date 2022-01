Amor i odi a les xarxes per l'arribada de Muriqi

El Reial Mallorca ha arribat a un acord amb la Lazio per la incorporació del futbolista de Kosov, Vedat Muriqi. A falta de confirmació oficial, el davanter de 27 anys arribarà cedit fins al final de la temporada amb una opció de compra.

Muriqi ha passat per la lliga albanesa, la turca, on va mostrar el seu millor estat de forma, i la lliga italiana on no ha acabat d’explotar.

No sé si Vedat Muriqi és bon fitxatge o no per al Mallorca.



La realitat és que parlam d'un davanter que en any i mig ha fet un gol amb la Lazio. I segons explica la gent de @SERdepbaleares, cobra 2'3 QUILOS per temporada.



Sí sé una cosa: voldria tenir el seu representant. #TOP

El Mallorca y la Lazio han llegado a un acuerdo de cesión por Vesat Muriqi de 300.000 euros.

El futbolista cobrará algo más de 2 millones de euros hasta final de temporada.

El futbolista cobrará algo más de 2 millones de euros hasta final de temporada.

Su bagaje esta temporada es de 207 minutos, una asistencia y ni un solo gol.

4 porters, 4 davanters centro, 1 extrem, 1 lateral dret, 4 mitja puntes. Una plantilla súper Ben equilibrada dsprs des mercat d hivern.



Matrícula de honor.

A mem... Fa un rato conduint he posat @IB3radio i casi me pega un síncope.

En @ToniFuster2 i en @GabrielForteza xerrant de... MURIGOL!!! 😳

Pero si ha fet un gol en lliga ses darreres dues temporades!!

Uffff...

Notícies contradictòries sobre Muriqi. Si bé ahir diversos mitjans informaven del acord entre Lazio i @RCD_Mallorca avui el jugador ha entrenat amb l'equip romà i des de Italia s'informa que l'operació està ben encaminada però no tancada en aquests moments pic.twitter.com/hjqtHgFT0X — 21mallorca - 21マヨルカ - 21마요르카 (@testimmallorca) January 27, 2022

El muriqisme és el futur

En Muriqi pot sortir millor o pitjor, el que passa és que ens la jugam amb un tipo que du any i mig quasi inèdit i sense cap experiència a la Lliga. Remar, remarem. I per la meva part renovaré a 1a o 2a, altra cosa és combregar amb tot https://t.co/tOurEyiucT — Guillem Joan Barceló (@barcelog) January 27, 2022

Llamarme loco, pero los comentarios positivos, ayudan a encontrarse con resultados positivos.

¿No creéis que nos vendría mejor apoyar a los jugadores que están o que podrían llegar?



Yo el año que viene seguiré siendo Mallorquinista ¿ Y vosotros ?

Amunt Mallorca 🔴⚫💪