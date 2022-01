La tornada de Virginia Torrecilla revoluciona les xarxes

La jugadora mallorquina de l'Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla, ha tornat a jugar un partit de futbol 681 dies després i haver superat un càncer. La jugadora ha entrat en el minut 85 de la final de la Supercopa femenina en la derrota del seu equip (7-0) davant el FC Barcelona que s'ha proclamat campió del torneig.

A banda del resultat, la gran notícia ha estat la tornada al terreny de joc de Virginia que ha acabat el partit com a capitana 'rojiblanca' i ha estat mantejada per les jugadores rivals.

Les xarxes s'han bolcat amb Torrecilla que ha rebut milers de missatges de felicitacions.

Barca may have won the Supercopa 7-0 but the real winner was Virginia Torrecilla, who played her first game in nearly two years, after being diagnosed with a brain tumor.



She was given the captain's armband and the Barca players made sure to celebrate her return as well ❤️👏 pic.twitter.com/cI9Jtn8jfT