Hem viscut un somni. Des d’aquell remat de Xavi Ginard en el minut 90 de partit quan pareixia que l’equip tornaria a caure a la primera ronda de la Copa del Rei han caigut un munt de balearicos pessimistes i han pujat al carro dels que creiem que enguany és la temporada del canvi.

Un somni que ens ha portat a viure dues nits màgiques a l’Estadi Balear eliminant a dues primera divisió com el Getafe i el Celta. Un somni que ens va estar a portades de diari de tirada nacional i a programes de televisió per tota Espanya. Inclús mitjans de comunicació anglesos i francesos es feien ressò de la fita històrica d’aquest equip.

Un somni que va continuar amb un Estadi Balear ampliat per donar cabuda a la gran demanda d’entrades per veure els vuitens de final davant tot un València. En un partit a on, a pesar de les baixes, l’equip rival es va dedicar a perdre temps davant un Atlètic Balears que es va fer posseïdor de la pilota i va intentar amb més cor que una altra cosa empatar el partit que es va posar costa amunt des del minut u.

Un somni que va acabar amb una ovació d’un Estadi ple a un equip que ens va fer emocionar. Un somni que va durar gairebé un mes i mig a on tan sols l’equip ha jugat dos partits de lliga i que els dos han acabat amb derrota. La lliga, el nostre gran objectiu d’aquesta temporada.

Ara, una vegada acabat aquest somni, toca l’hora de la veritat. Ara toca demostrar que la Copa ha estat més que un somni, que ha suposat una injecció de moral i de confiança per un equip que ens ha de donar l’alegria de l’ascens.

Encara record els que deien que la Copa era una distracció, que el millor era quedar eliminats de cop i volta. Idò la Copa ha estat clau en la recuperació de jugadors que pràcticament tenien un peu fora de l’equip, que hem sumat a la causa per aconseguir l’ascens.

Ara és quan equip i afició han de mantenir el feeling de les darreres setmanes per donar la sempenta necessària per ficar por als nostres rivals i apropar-nos a un lideratge que ara mateix està a 8 punts, però en dos partits menys.

El partit de diumenge és clau, és el més important de tota la temporada fins al moment. Tant l’equip com el cos tècnic són conscients i l’afició ha de ser el jugador número 12 que ha estat en els partits de copa. Les baixes (Alfonso, Iñaki, Cordero, Ignasi, Hugo i Canario) no són excusa i mentre esperant els pròxims moviments del mercat d’hivern l’equip ha de rendir al 100% amb qui tenim.

Per cert, la direcció esportiva en silenci s’està movent molt bé i aviat serà presentat un jove jugador nigerià que arribarà cedit de l’Elx i que va disputar un molt bon partit davant el Reial Madrid a Copa del Rei. I no serà el darrer, hi ha un parell de jugadors interessants que sumaran qualitat i joventut a l’equip en posicions on fan falta i perfils que ara mateix no tenim. La feina de Jordi Roger i Patrick Messow aquesta temporada és per treure's el barret.

Comença el compte enrere i cada partit s’ha de lluitar com si fos el darrer, com s’ha fet durant tota la Copa sense mirar el rival ni la situació a la classificació. Sortir a guanyar i a deixar-se la pell al camp per sumar els tres punts, així ben segur que en acabar la temporada celebrarem l’anhelat ascens al futbol professional.

Vamos Atlètic Balears!