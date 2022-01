Virginia Torrecilla torna a una convocatòria dos anys després i estarà «disponible» per la Supercopa

La migcampista Virginia Torrecilla podria tornar a jugar un partir de futbol quasi dos anys després. Després de superar un càncer, la mallorquina està convocada per la semifinal de la Supercopa que arranca aquest dijous a Las Rozas.

L'Atlético de Madrid s'enfrontarà al Levante i el tècnic del conjunt 'colchonero', Óscar Fernández, ha decidit que podria ser un bon moment per tornar a veure Torrecilla en el terreny de joc.

La internacional va passar pel quiròfan el maig de 2020 a causa d'un tumor cerebral i no va acabar el tractament de quimioteràpia fins al març de 2021. De moment, la mallorquina és a la convocatòria de 24 jugadores, però abans del partit encara hi haurà dos descarts.

«Virginia ha entrenat tres mesos i mig de manera habitual amb el grup. És cert que està en el procés de continuar millorant i estam treballant molt en l'àmbit condicional, de pes i tècnica i tàctica perquè fa dos anys que no juga», ha remarcat Óscar Fernández.

El tècnic 'rojiblanco' creu que també la mallorquina està «millorant aquest procés mental de veure's tan enfora del camp durant tant de temps». «Venir a una semifinal de Supercopa li generarà un estímul important per continuar creixent i està disponible com la resta. Està bé, necessitam temps per veure el seu millor moment, així i tot, té opcions d'entrar en la convocatòria definitiva», ha assenyalat.