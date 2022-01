Les termes reials

L'emperador Marc Aureli Antoni, Caracal·la, va manar construir a Roma un gran complex de banys públics coneguts amb el nom de les termes de Caracal·la. Aquestes termes en època imperial eren edificis públics amb prestacions higièniques, sanitàries però també d'oci. El que avui tots coneixem per Salutem per aquam, és a dir, un SPA. Això és exactament el que està suposant la Copa del Rei pel Mallorca durant aquesta temporada.

El ritual de la Copa, igual que el de les termes, consisteix en més coses que només rentar-se la brutícia de la Lliga. La competició més simbòlica pel mallorquinisme és un bàlsam que serveix per relaxar i oblidar les tensions produïdes per la dinàmica lliguera. És entrar als termes reials i tant l'equip vermellenc com els aficionats gaudim d'un elaborat tractament corporal mesclat amb aigües fredes i calentes, de massatges i suor que, fins ara, ha acabat en una profunda sensació de benestar i satisfacció en forma de classificació a següents rondes.

I és que la màgia d'aquesta competició és que permet que fins i tot els més pobres ens puguem permetre el somni de lluitar-la. El Mallorca ha aconseguit arribar viu quan només queden 8 equips en disputa. Si la sort ens somriu al sorteig i ens toca un rival de nivell similar, quasi sense esperar-ho, ens podríem situar a unes semis que serien una fita sorprenent i il·lusionat. Encreuem els dits i gaudim del recorregut que sens dubte ens ho mereixem.

Per altra banda, però, que la satisfacció que sentim després d'una jornada que ens permet revitalitzar cos i ment, no ens faci perdre de vista la nostra realitat diària. S'han consumit ja més de 15 dies de mercat i l'equip comptabilitza 3 baixes i cap alta. El comptador d'una i d'altra hauria de seguir augmentant de forma significativa: toca reforçar qualitativament totes i cada una de les línies de l'equip. Entre 4 i 5 fitxatges haurien de ser una obligació. Esperem que el Club sigui conscient del què té entre les mans i facin els deures per poder conservar la categoria i tenir un futur il·lusionant que ens permeti afrontar els propers reptes amb garanties...

Uns d'aquests reptes és el que va anunciar el club fa uns 15 dies, La propietat va donar a conèixer per les xarxes socials el projecte de remodelació de Son Moix i la seva intenció de convertir l'Estadi amb un referent de ciutat. Igual que els emperadors romans que construïen les termes que ultrapassaven la simple funció de banys perquè incloïen porxos i jardins, biblioteques, fonts monumentals, restaurants, auditoris... la reforma de Son Moix serà una passa fonamental per a la modernització de l'entitat. Esperem que, com ha passat amb anteriors projectes, no quedi a un calaix i es dugui a terme perquè serà una magnífica notícia per a tots.

Així doncs, després de passar per la nostra competició revitalitzant, toca afrontar el dia a dia amb convicció i eficiència. No podem esperar més a prendre decisions i tancar els reforços perquè fitxar el darrer dia és com anar a plaça a comprar peix fresc a les dues del migdia. No queda res. L'equip necessita tenir eines suficients per assolir una permanència transcendental pel futur del club: consolidació a l'elit i la modernització de l'Estadi. Sense Primera, tots els somnis dels mallorquinistes poden ser com fer retxes dins l'aigua. Esperem, però, que igual que a la Copa del Rei, l'aigua ens porti salut. Salutem per aquam. Fitxatges per assegurar la permanència.