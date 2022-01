Take i Abdón lideren el Mallorca a quarts

El Reial Mallorca s'imposa (2-1) al RCD Espanyol en un partit en el qual els mallorquins dominaren. Els autors dels gols, Take Kubo a la primera part i Abdón Prats a la segona, lideraren l'equip per aconseguir la classificació pels quarts de final de la Copa del Rei.

Així com passaven els minuts, el conjunt mallorquinista cada vegada es trobava més còmode en el camp, va enllaçar unes quantes arribades perilloses a l'àrea de Diego López, però no obtenia cap remat que incomodés el porter 'perico', fins que a la mitja hora de partit, el central visitant, Sergi Gómez, toma a Amath que corria cap a una pilota a la frontal i l'àrbitre xiula falta. Take Kubo marca un dels gols de la jornada de falta directa, impossible d'aturar per Diego López.

Bona primera part del Mallorca que pràcticament no va patir en defensa i, tot i no gaudir de massa arribades, va generar més perill que els seus rivals.

La segona part s'inicià amb un ritme molt més alt que la primera, els dos equips comptaren amb ocasions clares per marcar. No obstant això, el Mallorca tornà a marcar a pilota aturada. Abdón Prats rematà el córner centrat per Salva Sevilla i col·locà el 2-0 en el marcador.

Pocs minuts després, i gràcies a la revisió del VAR, Puado marcava el 2-1 en rebre una centrada llunyana, també de falta.

El partit continuà i els dos equips pogueren marcar en diverses ocasions. Els locals es limitaren una mica més a sortir al contraatac, mentre que l'Espanyol es veia forçat a assumir més risc per aconseguir l'empat.

Tot i això, en els darrers minuts de joc, les ocasions més clares tornaren a ser pels jugadors mallorquins que acabaren tenint la posició i podent augmentar, de manera clara, el seu avantatge.