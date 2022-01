70.000 entrades venudes pel Barça – Madrid de la Champions femenina

El FC Barcelona anuncia que ja hi ha més de 70.000 localitats cobertes pel partit de la Lliga de Campions que enfrontarà l’equip femení amb el Real Madrid.

Les entrades duen dos dies a la venda i en només 48 hores ja gairebé han cobert totes les localitats disponibles. Serà la primera vegada que l’equip femení del Barça jugui al Camp Nou amb públic.

Serà un dia històric pel futbol femení, un partit que superarà qualsevol registre històric i probablement omplirà el Camp Nou. Això podria marcar un precedent i ja veurem si en un futur serà possible veure a les jugadores de l’equip blaugrana cada dues setmanes en el Camp Nou.

Els socis poden conretirarfins a 4 entrades per sol·licitud, totes gratuïtes, mentre que el públic i aficionat no soci pot comprar les entrades amb un descompte del 50 per cent fins al dissabte.