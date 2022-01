El Barça – Madrid de la Champions femenina ja és històric

El FC Barcelona ha anunciat que ja han retirat més de 35.600 entrades pel partit de quarts de final de la Lliga de Campions femenina, durant les primeres 24 hores que han estat disponibles.

L'enfrontament entre el Barça i el Real Madrid va en camí de ser el partit de futbol femení amb més espectadors de la història. A més, serà la primera vegada que l'equip femení jugui amb públic en el Camp Nou. De moment, els socis blaugranes han sol·licitat més de 35.600 entrades en només un dia.

A partir d'aquest dijous, els socis podran continuar retirant fins a 4 entrades per sol·licitud, totes gratuïtes, mentre que el públic i aficionat no soci podrà comprar ja les entrades amb un descompte del 50 per cent fins al dissabte.

Encara que sigui la segona vegada que el primer equip femení, vigent campió de la Copa d'Europa, jugui en el Camp Nou, serà la primera vegada que ho faci amb públic i la primera que ho faci a la Champions femenina.