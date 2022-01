L'Atlètic Balears instal·la una grada supletòria amb 1.000 seients més per rebre el València

L’atlètic Balears ha esgotat les entrades disponibles pel partit de Copa d’aquest cap de setmana amb el València. El 75 per cent de l’aforament de l’Estadi Balear ja està cobert (així com marquen les restriccions) i ja no es poden aconseguir entrades.

Per aquest motiu, el club instal·larà una grada supletòria amb l’ajuda del Grup Trui amb prop de 1.000 seients més que es col·locaran a la Tribuna Sol, davant la coberta.

Aquesta nova tribuna no serà numerada, per tant, s’ocuparan segons l’ordre d’arribada. Aquestes noves localitats es podran comprar a partir d’aquest divendres a les Oficines de Son Malferit de les 10.00 hores a les 17.00 hores, ja que el sistema online no té habilitat aquest sector afegit.

El preu únic de les entrades per aquesta zona serà de 10 euros, si la compra un abonat (sense límits, pot comprar les que vulgui), i de 15 euros si no és abonat. Si encara n’hi hagués de disponibles, també es podrien comprar a les taquilles de l’Estadi Balear el mateix diumenge.