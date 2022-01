[VÍDEO] Michel, tècnic del Girona: «Parlar en català em sembla la millor manera d'integrar-me. El que ho vulgui entendre bé i el que no em pareix de ment curta»

L’actual entrenador del Girona FC, Miguel Ángel Sánchez ‘Michel’, ha estat objecte d’elogis aquesta darrera setmana per sorprendre a tota la premsa parlant en català tot i dur només un parell de mesos vivint a la ciutat catalana.

Sembla que Michel, nascut a Madrid i criat al barri de Vallecas, va fer saber als periodistes que preferia que li demanessin en català per facilitar-li l’aprenentatge i l’adaptació a la nova ciutat, la seva cultura i la seva llengua.

Aquest dimarts el tècnic ha explicat la seva postura a la Cadena Ser: «Parlar en català em sembla la millor manera d'integrar-me aquí. El que ho vulgui entendre bé i el que no em pareix de ment curta», d’aquesta manera acabava amb la polèmica l’entrenador madrileny.

📻💥 @Michel8Sanchez, entrenador del @GironaFC, parla sobre el seu interès pel català a @SERDeportivos



🗣️ "Hablar catalán me parece la mejor forma de integrarme aquí. El que lo quiera entender bien y el que no me parece de mente corta"#GironaFCpic.twitter.com/h5v3gAF0wK