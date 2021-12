Després del Crac del 1929 de Wall Street, els Estats Units d'Amèrica van entrar en una recessió econòmica devastadora que va desembocar en la Gran Depressió mundial. En aquest context, Franklin D. Roosevelt, elegit president a 1933, va impulsar un programa de mesures econòmiques i socials dirigides a solucionar aquesta situació anomenat New Deal. Així, el 32è inquilí de la Casa Blanca va intervenir per evitar que la situació no empitjores i va invertir per reactivar l'economia. Intervenir per millorar, invertir per subsistir, va pensar.

Vet aquí que un altre president, el del nostre Mallorca, Andy Kohlberg, ja és per l'illa i seria del tot desitjable que fos tan clarivident com el seu compatriota i decidís fer el mateix: invertir per subsistir. És moment de què la propietat faci una passa endavant i sigui conscient que el patrimoni de l'equip implica aferrar-se a la Primera Divisió. Per tant, és obligació posar tots els recursos econòmics disponibles del club sobre la gespa del Visit Mallorca Estadi. Seria inadmissible i intolerable tornar a perdre la categoria sense esgotar el límit salarial així com ja va passar fa dues temporades.

S'obrí de nou la finestra d'incorporacions i tots els equips que lluiten per la permanència es llançaran com a bèsties famolenques a la recerca de les escasses bones preses que hi queden. Serà requisit, a més de tenir una bona cartera, ser astut, ràpid, audaç i convincent per fermar objectius. És essencial reforçar totes les zones de l'equip, prioritàriament la davantera i la porteria, però també ho és que a la planta noble de Son Moix deixin de creure's que són el Mag Houdini i que podran escapar fàcilment del descens quan en realitat no dominen ni els trucs del Màgia Borràs.

D'ençà que la propietat americana va arribar a l'Illa, els mallorquinistes hem estat patint en una muntanya russa d'emocions i decepcions simultànies i consecutives. Ningú pot creure amb les paraules d'un projecte seriós si no vénen acompanyats de decisions importants en situacions que poden marcar el futur de l'entitat. Com va fer Roosevelt. Com ha de fer Kohlberg. És hora d'intervenir per evitar una altra gran depressió, per evitar una altra fallida.

En definitiva, els efectes del New Deal foren positius perquè varen aconseguir pal·liar la crisi i s'establiren les bases d'un Estat del Benestar que acabaria definint les Constitucions de moltes democràcies occidentals. Fou indiscutible el revulsiu moral i l'orgull que la societat americana varen sentir sota el lideratge del bo de Delano i les mesures preses. Esperem que Andy Kholberg i el seu New Deal aconsegueixin el mateix efecte sobre el nostre club i s'estableixin les bases per a consolidar-se a la Liga. D'aquesta manera, podrem rearmar la nostra moral pel que queda de campionat i podrem gaudirem de l'orgull que és tenir al Mallorca a l'elit de l'esport.

Així doncs, New Deal i Happy New Year.