Fa uns anys proliferaven els partits nadalencs de diferents seleccions autonòmiques. Era quan es reclamava amb més força el dret a participar en competicions internacionals de les seleccions de Catalunya o el País Basc. Les Balears, amb Francesc Antich com a president del Govern, arribaren a disputar un partit contra Malta a Son Moix amb Llorenç Serra Ferrer com entrenador. Va ser el ja llunyà 28 de desembre de 2002 i el duel acabà amb victòria dels maltesos (1-2). El primer equip de la selecció de les Illes Balears va estar format per Garro, Rondo, Juanmi, Miquel Àngel Nadal, Òscar, Marcos, Pep Lluís Martí, Sastre, Albert Riera, Xisco Muñoz i Josemi. Durant el partit també varen jugar Buades, Ramis, Paco Soler, Julián Marcos, Robles, Dani Marquès, Dani Radó, Miquel Àngel Moyà, Joan Melià, Francisco J. Ramon i Alex Marí.

A la llotja hi havia, a més d'Antich, Antoni Borràs del Barrio, president de la Federació de Futbol de les llles Balears; el batle de Palma Joan Fageda, la delegada del Govern Catalina Cladera o Mateu Alemany, aleshores president del Mallorca. Acudiren a l'estadi 12.000 espectadors i tots els aficionats presents a Son Moix foren obsequiats amb una bandera de les Illes Balears. Ah, i en el prolegomen del partit, foren homenatjats els futbolistes balears que havien jugat a Primera.

Fou el primer i únic partit de la selecció balear. I avui sembla complicat que es pugui repetir una iniciativa com aquella. Vivim un temps complicats i l'esport n'és un exemple més. La situació de la llengua pròpia d'aquesta terra és ben complicada al món de l'esport. I a la pràctica totalitat dels àmbits de la nostra societat.