Jugar a la loteria

Corria l'any 1763 quan Carles III va promulgar un decret per controlar els jocs d'atzar a Espanya. Aquest mateix text, però, importava de Nàpols un sistema de loteries públiques que, malgrat ser creat amb afany recaptador, va gaudir de molta fama. Més endavant, durant la guerra del francès, les Corts de Cadis van modificar aquell sistema. Així naixia la loteria moderna, la coneguda Loteria Nacional, i amb ella, el sorteig de Nadal.

El 22 de desembre s'ha convertit, doncs, en un dia icònic dins l'imaginari comú. Tots hem tingut l'esperança que un any qualsevol ens toqui la grossa, però ens solem quedar amb les ganes. Tot i que sempre hi ha afortunats que gaudeixen de la sort sobrevinguda.

Per exemple, el Granada i el seu mediocre entrenador, Robert Moreno. Després de caure en Copa del Rei contra un equip de la Segona Divisió RFEF, va veure com li tocava la loteria anticipada quan el Mallorca va sortir a competir amb 11 infants de Sant Ildefons vestits de futbolistes. Només així s'explica el partit realitzat. Les ja conegudes mancances futbolístiques varen tornar a aparèixer en un grup que normalment destaca per suplir aquestes amb actitud i animositat. Diumenge passat, ni això.

Sedlar, a la seva tercera temporada, també és una persona a qui la sort l'ha mirat als ulls. Tot i que a l'estiu va perdre el seu company d'àpats i aventures va mantenir-se a la plantilla. Com ell, podríem trobar més de mitja dotzena de futbolistes que, com diria Vicente Moreno, «estan aquí de regalado».

Un altre afortunat és Pablo Ortells, director esportiu del Mallorca i estudiant de primer d'oratòria. D'ençà que va fitxar pel club guanya la grossa de Nadal cada any. Dues temporades després de la seva arribada encara viu de les rendes de Recio. Qui ho havia de dir! Incapaç de fitxar un davanter amb cara i ulls o un porter per rellevar Reina. Durant l'estiu es va gastar uns 10 milions d'Euros en traspassos per futbolistes que no han aportat absolutament res. Tal vegada, al mercat d'hivern, és capaç d'arreglar-ho, però, si som realistes, és més probable que a vostè li toqui la sort el proper dimecres.

Falta una jornada per arribar a l'equador de la competició i la situació està cada vegada més ajustada. Només 4 victòries de 18 partits són indici de què costa guanyar, ratifiquen la necessitat de fitxar i l'obligació d'encertar. D'altra manera, la permanència esdevindrà en una qüestió purament d'atzar. Així que haurem de fer com cantaven a un popular sainet de 1791: «Que tot sigui festa, que tot sigui alegria, esperem que ens caigui la Loteria».