Com afronten els equips mallorquins aquesta nova jornada de Copa?

Torna la Copa del Rei. Encara es juguen les primeres rondes en les quals els partits semblen tràmits pels equips grans que es veuen obligats a guanyar als més humils.

Però per aquests equips més petits són partits plens d’oportunitats i il·lusió, tant pel club i jugadors com pels pobles o barriades on aquests estan instal·lats.

El sorteig de la Copa del Rei va fer que tant l’Andratx com l’Atlètic Balears rebessin en el seu estadi a dos equips de Primera Divisió, el Sevilla FC i el Getafe.

Per altra banda, l’UD Ibiza visitarà l’estadi de la Ponferradina i el Mallorca el del Llanera.

Andratx – Sevilla FC (Dimecres 15 de desembre | 19.00 hores)

Ponferradina – UD Ibiza (Dimecres 15 de desembre | 20.00 hores)

Llanera – Mallorca (Dijous 15 de desembre | 19.00 hores)

Atlètic Balears – Getafe (Dijous 15 de desembre | 21.00 hores)