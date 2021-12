Miquel Llabrés de l'Andratx: «Afrontam el partit contra el Sevilla amb molta il·lusió, sabem que serà una festa pel poble»

L’Andratx afronta una jornada històrica en la qual rebrà en partit oficial al Sevilla FC. Els mallorquins rebran a tot un Primera Divisió al Camp Municipal de Sa Plana per tractar de passar de ronda a la Copa del Rei. Nosaltres hem pogut parlar amb el golejador dels galls, en Miquel Llabrés Alemany.

- Com és possible que eliminéssiu l'Oviedo? Va ser una sorpresa?

- Sí. Nosaltres anàvem amb molta il·lusió a aquell partit. Sabíem que si fèiem les coses bé teníem alguna possibilitat, però no ens esperàvem trobar-mos amb dos gols tan seguits i tan ràpids. Una vegada teníem els dos gols a favor, vàrem veure que era possible, però en el nostre cap, des d'un principi, no pensàvem que poguéssim eliminar un equip tan històric com l'Oviedo.

- Com vós plantejau el partit contra el Sevilla? El veis com un premi, una recompensa?

- Totalment, el veim com un premi a un grup d'al·lots humil, com és el nostre equip. Som un equip i un poble que fa un any erem a Tercera i fa tres anys estàvem a Preferent i la veritat és que ho veim com un premi. Afrontam el partit amb molta il·lusió, sabem que serà una festa pel poble i tenim esperances de fer un bon paper, no esperam eliminar-los, però si posar ses coses complicades.

- És possible passar de ronda?

- És difícil. Està clar que de l'Oviedo a nosaltres ja hi havia una passa bastant gran i de l'Oviedo al Sevilla encara n'hi ha un més gran. Sabem que és complicat, però en el futbol tot és possible. Som 11 contra 11 a un partit de 90 minuts i tot pot passar.

- El partit contra el Sevilla és el més important de l'any?

- No ho enfocaria d'aquesta manera. Tal vegada és el més mediàtic o el més il·lusionant de jugar, però rellevant segur que no perquè el nostre objectiu principal és la lliga i nosaltres el que volem és aconseguir la salvació com abans millor. Aquest partit el disputam com un premi i sabem que quan s'acabi, la gent se'n recordarà del partit, però per nosaltres l'important és la lliga i els partits importants són els dels diumenges.

- Quina és la clau perquè un equip modest com l'Andratx aconseguís la temporada passada l'ascens a la Segona Federació?

- Sobretot el grup humà que hi havia, l'entrenador, el cos tècnic i els jugadors erem tots una pinya, hi havia molt bona relació. Quedàvem per anar a prendre alguna cosa o després dels partís... hi havia molt bon ambient. A més, hi havia molt bon equip, una mescla de joves i veterans i la veritat és que jo crec que la clau va ser aquesta.

- Enhorabona per sa temporada que estau fent. Vós esperàveu estar tan ficats a la guerra com estau, o pensàveu que sofriríeu més en aquesta nova categoria?

- Gràcies. Si, tal vegada pensàvem que ens costaria una mica més adaptar-nos. És veritat que els dos primers partís vàrem perdre i no teníem bones sensacions, però vàrem agafar una bona ratxa i ens adonarem que competíem i érem capaços de plantar cara a qualsevol equip de la categoria, i així ho estam demostrant. Ara mateix som a una posició intermèdia i anam per més, volem la salvació i amb molta il·lusió.

- Això et volia demanar, imagín que a principi de temporada l'objectiu era la salvació, però ara que sou molt a prop dels de dalt, aquest objectiu ha canviat o és el mateix?

- És el mateix, és vera que qualque jornada que hem estat més a prop dels de dalt ho miram amb un poc d'il·lusió, però quan els diumenges s'han jugat tots els partits, ens fixam més amb els de baix que amb els de dalt. Nosaltres ens intentam mantenir el més lluny possible del descens i jo crec que és el camí que hem de seguir.

- Del juvenil del Mallorca arribàreu ara ja fa tres anys a l'Andratx. En aquell moment, va ser una decepció? O ho veres com una oportunitat per començar a competir a la categoria amateur?

- Jo duia en el Mallorca vuit anys i la veritat és que em sentia molt còmode, m'havien tractat molt bé i em sentia important. És vera que el darrer any va ser un poc diferent, i sí que és vera que em vaig posar trist quan sabia que no seguiria en el Mallorca, però d'ençà que vaig saber que tenia la possibilitat de venir a l'Andratx ja vaig estar molt il·lusionat, sabia que, com tu dius, era una oportunitat per poder mostrar el que valc i vaig tenir molta sort de trobar en José, el míster, que em va donar molta confiança i ara estam a una categoria superior i estic molt content d'haver vengut.

- Vós podeu dedicar només al futbol? Teniu encara l'aspiració d'arribar a ser professional?

- Si, ara la majoria o estudiam, o són jardiners, o vidriers... Jo per exemple, estic estudiant i sé que la prioritat és la carrera. Ara bé, sí que m'agradaria poder viure del futbol el temps que fos. És una il·lusió que tenc des de petit i ho veig com una il·lusió, no com una obligació.

- Quatre gols a la Lliga i un a la Copa, quants en podeu fer fins a final de temporada?

- Bé, m'agradaria marcar més a lliga, no et sabria dir una xifra, però sí que m'agradaria augmentar el nombre de gols. Pel que fa a la Copa, ficar-li un gol en el Sevilla, és evident que és molt complicat, però seria impressionant.

- Et quedaria per sempre. Què suposa pel poble el partit contra el Sevilla?

- Jo crec que és una oportunitat per tot el poble. Té repercussió a escala estatal, és el moment que l'Andratx deixi de ser un equip de Tercera i se'l prenguin seriosament. Pel poble, és una oportunitat per donar-se a conèixer a escala estatal i no cada dia tenim el Sevilla a Sa Plana i això ho hem d'aprofitar i gaudir a la vegada.